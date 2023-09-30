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Росія атакувала Вінниччину дронами-камікадзе: є влучання
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Росія атакувала Вінниччину дронами-камікадзе: є влучання

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Росія атакувала Вінниччину дронами-камікадзе: є влучання
Нічна пожежа на Вінниччині, що виникла внаслідок атаки дронами. Фото: Суспільне Вінниця

Вночі, 30 вересня, під час повітряної тривоги Росія атакувала Вінниччину дронами-камікадзе типу "шахед". Є влучання в об'єкт інфраструктури. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив голова ОВА Сергій Борзов.

Перші звуки вибухів, за інформацією кореспондентів Суспільного, було чутно опівночі. За годину та о 01:28 ночі вони пролунали повторно. За словами Сергія Борзова, приліт стався на території Калинівської громади.

"Через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади спалахнула потужна пожежа. Для убезпечення цивільного населення від поширення вогню, оперативно проведено підготовчі заходи для евакуації. Але з локалізацією пожежі, потреби в евакуації населення нема", — повідомив Сергій Борзов.

Він також зазначив, що інформації про постраждалих не надходило.

"Наразі продовжується ліквідація наслідків попадань. Пожежа локалізується. На цей час загрози для населення немає", — йдеться на сайті Калинівської міськради.

Загалом під час тривоги, яка розпочалася о 23:15 і тривала до 02:28, на Вінниччині Силами протиповітряної оборони було знищено 20 ударних дронів.

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