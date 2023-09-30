Внаслідок нічних обстрілів України затримується низка поїздів

"Укрзалізниця" попередила про затримку деяких потягів у зв'язку з нічною атакою російських безпілотників на територію України.
Про це йдеться у повідомленні перевізника.
Які поїзди затримуються:
- 351/352 Київ-Пас. — Кишинеу +3:00
- 77/78 Одеса — Ковель +2:44
- 53/54 Перемишль — Київ-Пас. +1:57
- 109/110 Херсон — Львів +1:26
- 257/258 Чернігів — Івано-Франківськ +1:10
- 259/260 Суми — Івано-Франківськ +1:10
- 59/60 Чоп — Київ-Пас. +0:45
- 357/358 Ворохта — Київ-Пас. +0:45
- 105/106 Одеса — Київ-Пас. +0:41
"Наразі рух усіма дільницями відкрито, всі поїзди прямують власним маршрутом під чітким контролем", — зазначили у компанії.
Атака дронів по Україні 30 вересня
Вночі 30 вересня через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників у низці областей оголосили повітряну тривогу. У Вінницькій області пролунало кілька вибухів, працювали сили протиповітряної оборони. Попередньо, РФ запустила понад 20 безпілотників по типу "Шахед".