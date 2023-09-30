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Внаслідок нічних обстрілів України затримується низка поїздів
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Внаслідок нічних обстрілів України затримується низка поїздів

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Потяг, поїзд, Укрзалізниця
Потяг на залізничній колії, фото: "Укрзалізниця"/Facebook

"Укрзалізниця" попередила про затримку деяких потягів у зв'язку з нічною атакою російських безпілотників на територію України.

Про це йдеться у повідомленні перевізника.

Які поїзди затримуються:

  • 351/352 Київ-Пас. — Кишинеу +3:00
  • 77/78 Одеса — Ковель +2:44
  • 53/54 Перемишль — Київ-Пас. +1:57
  • 109/110 Херсон — Львів +1:26
  • 257/258 Чернігів — Івано-Франківськ +1:10
  • 259/260 Суми — Івано-Франківськ +1:10
  • 59/60 Чоп — Київ-Пас. +0:45
  • 357/358 Ворохта — Київ-Пас. +0:45
  • 105/106 Одеса — Київ-Пас. +0:41

"Наразі рух усіма дільницями відкрито, всі поїзди прямують власним маршрутом під чітким контролем", — зазначили у компанії.

Атака дронів по Україні 30 вересня

Вночі 30 вересня через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників у низці областей оголосили повітряну тривогу. У Вінницькій області пролунало кілька вибухів, працювали сили протиповітряної оборони. Попередньо, РФ запустила понад 20 безпілотників по типу "Шахед".

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