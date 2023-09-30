Внаслідок нічних обстрілів України затримується низка поїздів

"Укрзалізниця" попередила про затримку деяких потягів у зв'язку з нічною атакою російських безпілотників на територію України.

Про це йдеться у повідомленні перевізника.

Які поїзди затримуються:

351/352 Київ-Пас. — Кишинеу +3:00

77/78 Одеса — Ковель +2:44

53/54 Перемишль — Київ-Пас. +1:57

109/110 Херсон — Львів +1:26

257/258 Чернігів — Івано-Франківськ +1:10

259/260 Суми — Івано-Франківськ +1:10

59/60 Чоп — Київ-Пас. +0:45

357/358 Ворохта — Київ-Пас. +0:45

105/106 Одеса — Київ-Пас. +0:41

"Наразі рух усіма дільницями відкрито, всі поїзди прямують власним маршрутом під чітким контролем", — зазначили у компанії.

Атака дронів по Україні 30 вересня

Вночі 30 вересня через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників у низці областей оголосили повітряну тривогу. У Вінницькій області пролунало кілька вибухів, працювали сили протиповітряної оборони. Попередньо, РФ запустила понад 20 безпілотників по типу "Шахед".