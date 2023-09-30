Росія атакувала південь України 20 "шахедами" — Гуменюк

Росія знову атакувала південь України 20 безпілотниками типу "шахед". Дрони намагалися обійти систему протиповітряної оборони, щоб увійти не тільки в південні, а й у центральні області.

Про це в етері телемарафону заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Безпілотники були знову спрямовані на Південь Одещини, знову були спрямовані за непростими маршрутами. В тому числі маневруючи, намагалися обійти систему протиповітряної оборони для того, щоб увійти не тільки в південні, а й у центральні регіони України", — сказала вона.

За словами Гуменюк, попередньо, росіяни застосували понад 20 безпілотників і орієнтовно 20 — було знищено.

"На жаль, відбулося влучання в один з об'єктів інфраструктури на Вінниччині, але пожежа вже ліквідована. І евакуація, яка проводилась для безпеки людей, не була критичною", — сказала речниця ОК "Південь".

Вона зазначила, що пріоритетом росіян залишається Подунав'я, зокрема припортова інфраструктура.

Атака дронів по Україні 30 вересня

Вночі 30 вересня через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників у низці областей оголосили повітряну тривогу. У Вінницькій області пролунало кілька вибухів, працювали сили протиповітряної оборони.

"Укрзалізниця" попередила про затримку 11 потягів у зв'язку з нічною атакою російських безпілотників на територію України.