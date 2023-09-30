У громаді на Буковині прощаються із загиблим військовим Гур'євим

30 вересня у Чернівецькій області прощаються з військовим Ігорем Гур'євим з Новодністровської громади, який загинув на війні.

Про це на сторінці обласної військової адміністрації у Facebook.

Ігор Гур'єв був молодшим сержантом. Він служив у вій частини А1126. З ним прощаються о 9:00 в Новодністровську.

Військовий служив механіком-водієм у 9-ій парашутно-десантній роті 3-го парашутно-десантного батальйону. Ігоря Гур'єва мобілізували у липні 2022 року. Боєць загинув 27 вересня поблизу населеного пункту Новоселівське Сватівського району Луганської області. Військовому було 29 років. Про це повідомила голова громади Наталя Цимбалюк.

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