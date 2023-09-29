В Херсонській обласній військовій адміністрації поки не бачать доцільності відновлення повністю зруйнованих сіл в області. Тим небагатьом жителям, що в них залишились, пропонують переселитись.

Про це на брифінгу заявив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Як приклад навів Білогірку Великоолександрівської громади Бериславського району, в якій недавно побував.

"Чотири родини приїхали в Білогірку, хай вже п'ять. І нам треба транспортне сполучення організували, поновити світло, газ, будинки. Інфраструктуру облаштувати для цих десяти хат. Не краще вже їх переселити", — сказав Прокудін.

Аналогічна ситуація, за його словами, і в Барвінку Чорнобаївської громади. Там також зараз проживає 10 родин. Голова ОВА говорить, що пропонував цим людям переселитись, але більшість з них відмовилась.

"Я кажу їм: "Давайте вам побудуємо новий квартал у Киселівці, красивий, з ліхтарями". "Ні, ми тут хочемо". А деякі кажуть: "Переселяйте". Просто тут просте рішення треба зробити", — каже Прокудін.

За даними ОВА, зараз в 10 селах на деокупованій території Херсонщини немає жодного жителя. Хоча раніше в них жили від 50 до 100 людей.

"Деякі села будем переселяти у більші й це буде правильно. Це ціла махина — від магазинів, пошти, дороги, транспортування енергетики туди. Приклад Мала Сейдеминуха, повністю зруйнований будинок. Після сюжету про нього вийшла на мене організація, запропонувала допомогу. Поїхали порахували — 40 з чимось тисяч доларів. В селі, де немає нічого. І вони за 5000 купили у Малій Олександрівці хату, за 5000 зробили ремонт, повністю оформили документ на землю і будинок, і перевезли цих людей. От і все. Хоча люди, де я був, кажуть: "Я тут народилась, я тут хочу вмерти", — розповів голова ОВА.

Раніше голова ОВА повідомив, що на деокупованій території Херсонської області будують 40 укриттів в навчальних закладах та дитсадках, ще 18 — планують.

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