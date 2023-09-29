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На Херсонщині побудують майже 60 укриттів у школах та дитсадках
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На Херсонщині побудують майже 60 укриттів у школах та дитсадках

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Укриття
Херсон, укриття в місті, 28 червня 2023 рік. Фото: Суспільне Херсон

На деокупованій території Херсонської області будують 40 укриттів в навчальних закладах та дитсадках, ще 18 — планують. Про це на брифінгу розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, після завершення будівництва та облаштування цих укриттів, розглянуть питання про змішану систему навчання.

"Повинно бути безпечне укриття, яке відповідає всім параметрам. За це відповідає ДСНС в основному, яке робить усі перевірки, починаючи власне від захищеності до повітря. Тільки вони дають дозвіл на будівництво, якщо це якесь підвальне приміщення, або треба будувати нове", — каже Прокудін.

Він розповів, що укриття в навчальних закладах будують в громадах області. Херсона це не стосується, через постійні обстріли російських військ. Наразі, за його словами, всі навчальні заклади працюють дистанційно.

"115 закладів здійснюють освітній процес на правобережжі. Всього дистанційно працює 191 школа. Через обстріли військ РФ 79 навчальних закладів пошкоджені, 27 — зруйновані повністю. На жаль, цифра росте, бо обстріли не зупиняються", — сказав Прокудін.

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