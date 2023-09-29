У Кіровоградській області збирають врожай моркви. Посівні площі – такі ж, як і 2022 року, але ціна – нижча більш ніж наполовину. За даними Державної служби статистики, за два тижні ціна моркви зменшилась на 18%, це півтори гривні за кілограм, а якщо порівнювати з торішньою – ціна менша на 64%.

За інформацією керівниці обласного департаменту агропромислового розвитку Валерії Фурманової, моркву на Кіровоградщині вирощують 40 підприємств та люди на власних городах.

Низька ціна на моркву: причини та прогнози

Нині на ринках Кропивницького кілограм моркви коштує від восьми до 15 гривень, у супермаркетах – 7-8 гривень. Ці ціни нижчі за торішні через великі обсяги моркви на ринках та торговельних мережах, пояснила очільниця департаменту.

"Виробники, які не планують її зберігати, а потім поступово постачати в торгівлю, позбуваються надлишків і реалізують за прийнятною для них ціною".

Моркву вирощують на площі півтори тисячі гектарів, обсяг – 18 тисяч тонн.

"Якщо брати в абсолютних цифрах увесь вал, то його має вистачити жителям області на рік. Крім того, в області моркву переробляють на сік, сушать для сухих пайків та борщових наборів для військових, роблять заготівлю на зиму".

Збільшення посадкових площ моркви та сприятливі цьогоріч для її вирощування погодні умови знизили ціну, вважає віцепрезидент Асоціації фермерів та землевласників Андрій Кузьмич.

"Масовий посів моркви спричинив спад. Населення себе морквою забезпечило. Цінові гойдалки негативно впливають на самого виробника, бо є певна собівартість вирощуваної продукції. А така низька ціна – це мінус для виробника, однозначно".

Андрій Кузьмич прогнозує, що подальша вартість моркви сформується за місяць, коли виробники зберуть врожай та завантажать його на зберігання в овочесховища.

Збір моркви

В одному з господарств Новоукраїнського району зібрали ранні сорти моркви, нині збирають зимові. Врожайність – 40 центнерів з гектара. Досягли її завдяки крапельному поливу, вважає керівниця городньої бригади Вікторія Кім. З її слів, продають моркву по шість гривень за кілограм. Торік ціна була 15 гривень. Якщо порівнювати з 2022 роком, моркви посадили на шість гектарів більше, а попит на неї зменшився.

"Десь її треба реалізувати, а реалізації немає, людей мало. У нас клієнти забирають, по маркетах розвозять".

Збір моркви в Новоукраїнському районі на Кіровоградщині Фото: Суспільне Кропивницький Збір моркви в Новоукраїнському районі на Кіровоградщині Фото: Суспільне Кропивницький Збір моркви в Новоукраїнському районі на Кіровоградщині Фото: Суспільне Кропивницький Збір моркви в Новоукраїнському районі на Кіровоградщині Фото: Суспільне Кропивницький Збір моркви в Новоукраїнському районі на Кіровоградщині Фото: Суспільне Кропивницький

Кропивницький овочевий ринок

Моркву з Новоукраїнського району продають на овочевому ринку у Кропивницькому. Представниця підприємства Тетяна Поставочкіна розповіла, що раз на два дні привозять для реалізації 3-4 тонни. Це втричі більше ніж минулого року. Ціна – вісім гривень за кілограм.

"Цього року дуже гарний врожай, якщо порівнювати з минулим, а ціни нижчі. Дуже багато людей кинулися висаджувати різні культури. Нині їх дуже багато, бери – не хочу, як-то кажуть".

На ринках Кропивницького кілограм моркви коштує від восьми до 15 гривень. Фото: Суспільне Кропивницький

Зі слів Тетяни Поставочкіної, через великий цьогорічний врожай та низьку ціну переробляють моркву на сік. Попит на нього є.