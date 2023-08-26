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"Україна втрачає позиції": в Білому домі прокоментували затримку допомогу Конгресом
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"Україна втрачає позиції": в Білому домі прокоментували затримку допомогу Конгресом

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Речниця Білого дому
Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу 7 червня 2023 року. AP

Погодження допомоги Україні має бути одним з основних пріоритетів Конгресу на цьому тижні, але через те, що Конгрес США не може ухвалити допомогу Україні, вона втрачає позиції на фронті.

Про це сказала речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час короткого брифінгу на борту президентського літака Air Force One.

Цього тижня Конгрес після перерви повертається до робочої сесії. Одним із першочергових питань, які мали б бути на порядку денному законодавців, вона назвала фінансування для України. Вона заявила, що через бездіяльність Конгресу Україна втрачає позиції.

"За останні кілька тижнів, кілька місяців ми спостерігаємо, як Україна втрачає позиції на полі бою. І це — через бездіяльність Конгресу", — сказала Жан-П'єр.

Нині пакет допомоги США для України, Ізраїлю та інших партнерів, який вже погодили в Сенаті, застряг в Палаті Представників. Спікер Майк Джонсон заявив, що законодавці працюють над альтернативним варіантом документа з допомогою Україні. Втім деякі республіканці вже заявляють про готовність усунути спікера, якщо той винесе допомогу Києву на голосування.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання фінансування допомоги Україні після повернення Конгресу з великодніх канікул. Це другий тиждень квітня.

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