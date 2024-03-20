Радник президента США із національної безпеки Джейк Салліван заявив, що у Білому домі розглядають схвалений Сенатом законопроєкт, який лежить у Палаті представників, основним для розблокування фінансування допомоги Україні.

Про це посадовець повідомив на пресконференції з керівником ОП Андрієм Єрмаком у Києві 20 березня, передає кореспондент Суспільного.

"Я впевнений, що ми зможемо отримати сильну двопартійну підтримку при голосуванні Палати представників за допомогу Україні. Тому я не думаю, що ми маємо сьогодні говорити про план "Б", — зазначив Салліван.

Водночас радник президента Сполучених Штатів підкреслив, що питання схвалення допомоги Україні "вже зайняло дуже багато часу".

"Я не робитиму прогнозів про те, коли цей процес завершиться. Але ми працюємо над тим, щоб це зробити якнайшвидше. Президент Байден працює над цим кожного дня, щоб проштовхнути цей пакет у Палаті. Але я не можу зробити конкретних передбачень", — додав посадовець.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.