У Кривому Розі після руйнування Каховської ГЕС без води залишилися 70% споживачів. Водопостачання вже відновили в усіх районах міста. Але деякі криворіжці, розповідає місцева жителька Тетяна Каплій, скаржаться на запах і колір води, бояться її вживати. В "Кривбасводоканалі" Суспільному сказали: вода відповідає нормам.

Водопостачання Кривого Рогу здійснювалось із двох водосховищ — Карачунівського та Південного. Останнє наповнювалося від Каховської ГЕС. Зараз, за словами прессекретарки комунального підприємства "Кривбасводоканал" Інни Михайлової, вода є по всьому місту.

"Ця вода придатна лише для каналізації"

Тетяна живе в Металургійному районі. Квартира жінки на 9-му поверсі. Каже, через це напір води слабкий. Зараз, розповідає, її подають за графіком - вранці та ввечері. Найбільше Тетяну хвилює якість води.

"Раніше давали на дві години, зараз трохи додали, але це не вихід. Якості я хочу кращої. Тому що ця вода непридатна для споживання. Ні для чого вона не придатна. Навіть для прання. Вона дуже рудого кольору, як з якогось болота. Нам ніхто не збирається робити перерахунок за воду. Вони вважають, що в нас вода якісна", — говорить жінка.

Аліна також живе на 9-му поверсі. Каже, після руйнування Каховської ГЕС воду теж давали за графіком, але тоді вона була якісніша. Для їжі та інших потреб жінка купує воду.

"Ми не можемо готувати їжу, ми не можемо попрати, ця вода придатна лише для каналізації. Вона йде, як жижа. Коричневого кольору, в неї специфічний запах", — розказала Аліна.

Мешканець 8-го поверху Віталій каже, телефонував на "гарячі" лінії Кривбасводоканалу та міськради, але відповідь на запитання про якість води не отримав.. Розповідає, у нього вийшла з ладу побутова техніка.

"Викликав майстра, щоб бойлер подивився. І от половина бойлера - щебінь, як іржа. Вода жахлива. Пральна машинка в мене ще зламалася. Забився насос. Все дуже погано. Набрав 30 баклажок, вони в мене стоять і я їх міняю. Щотижня нові набираю, бо вони в мене зацвітають", — розказує він.

"Вода відповідає мінімальним позначкам державних санітарно-епідеміологічних норм"

Після руйнування Каховської ГЕС, розповідає прессекретарка «Кривбасводоканалу» Інна Михайлова, в Кривому Розі почали шукати альтернативні джерела, аби відновити водопостачання. Каже, зараз вода відрізняється від тієї, до якої звикли містяни. Її можна використовувати у побуті або навіть пити, якщо профільтрувати.

"Вихідна якість води від самого початку не була придатна для пиття. Що ми робимо? Ми корегуємо дозу реагентів. Щогодини наші технологи збільшують коагулянт, додають більше гіпохлориду. Є відхилення за присмаком, за забарвленістю, але в цілому вода відповідає мінімальним позначкам державних санітарно-епідеміологічних норм”, — прокоментувала речниця.

Прессекретарка «Кривбасводоканалу» каже: вода може мати запах і через спеку. Пояснює: напір між нижніми та верхніми поверхами в багатоквартирних будинках різний через рельєф Кривого Рогу. Тому, говорить, подають воду на всю потужність саме в ранкові та вечірні години, коли більшість споживачів удома.

Що відомо про ситуацію з водопостачанням на Дніпропетровщині

Після руйнування Каховської ГЕС на Нікопольщині водопостачання було припинене у Покрові, Марганці, частині Покровської громади, Томаківській та Мирівській громадах. Організовано підвезення води. У самому Нікополі водопостачання було з перебоями.

В Апостолівській громаді Криворізького району вода подавалася погодинно.

З держбюджету України виділили 159,7 мільйона гривень для забезпечення жителів Дніпропетровщини питною водою.

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