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Чехія запровадила санкції проти глави російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння"
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Чехія запровадила санкції проти глави російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння"

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Чехія запровадила санкції проти глави російської корпорації &quot;Тактичне ракетне озброєння&quot;
Генеральний директор російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" Борис Обносов під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, 4 січня 2022 року, фото: AP

Уряд Чехії сьогодні 16 серпня запровадив санкції проти генерального директора корпорації "Тактичне ракетне озброєння" Бориса Обносова та проти його родичів.

Список осіб, що потрапили під обмеження, опублікований на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Чехії.

Окрім Обносова, до санкційного списку потрапила його донька Ольга Зорікова та зять Ростислав Зоріков.

Як йшлося у розслідуванні команди російського опозиціонера Навального, Зорікова є співвласницею корпорації "Тактичне ракетне озброєння", а її чоловік володіє пентхаусом у Празі, що коштує 95 мільйонів рублів.

Зазначається також, що сам Обносов володіє колекцією автомобілів загальною вартістю у 77 мільйонів рублів. У колекції зокрема є марки Jaguar F-Pace, Lambordghini Aventador, Rolls-Royce Phantom, Packard, Mercedes S-Class тощо.

Санкції з боку Чехії передбачають, що Обносову та Зоріковим не дозволено буде перебувати на території країни, а їх майно арештують.

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