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Чехія заморозила російських активів на понад 14 млрд гривень
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Чехія заморозила російських активів на понад 14 млрд гривень

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Зустріч посла Чехії Радека Матули із головою АРМА Оленою Думою, 15 серпня 2023 року
Зустріч надзвичайного і поважного посла Чеської Республіки в Україні Радека Матули із головою АРМА Оленою Думою, 15 серпня 2023 року, фото: АРМА

Чеська Республіка на сьогодні заморозила активів підсанкційних росіян на понад 14 мільярдів гривень.

Про це повідомив посол Чехії в Україні Радек Матула під час зустрічі із головою Агентства з розшуку та менеджменту активів Оленою Думою.

Також Радек Матула поінформував, що чеськими правоохоронними органами проводиться активна робота щодо моніторингу інформації про російських громадян, які підпадають під санкції.

Олена Дума поінформувала Радека Матулу про основні принципи та напрями діяльності АРМА. Зокрема про те, що нині Агентство здійснює важливі кроки для створення ефективної системи розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також активами підсанкційних росіян на тлі широкомасштабного вторгнення.

У відповідь чеський посол запевнив, що Чехія підтримує Україну на шляху вступу до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу.

Сторони обговорили плани та перспективи взаємної співпраці в майбутньому, зокрема налагодження якісно нового рівня взаємодії між АРМА та аналогічними чеськими відомствами у сфері виявлення, розшуку та управління активами.

"АРМА цінує підтримку міжнародних партнерів та докладатиме зусилля для підвищення ефективності взаємовигідних міжурядових та міжвідомчих відносин у межах своєї компетенції для забезпечення національних інтересів України", — наголосила Олена Дума.

У кінці липня 2023 року стало відомо, що влада Чехії зморозила рахунки й заарештувала майно російського олігарха Володимира Євтушенкова. За даними телеканалу CT24, його майно у Карлових Варах оцінюється у більш як 500 мільйонів крон (близько 20 мільйонів доларів). Зокрема, серед активів російського олігарха — п'ятизірковий Готель Savoy Westend, де раніше часто відпочивали російські політики, артисти та бізнесмени.

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