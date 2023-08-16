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Швейцарія посилила санкції проти Росії
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Швейцарія посилила санкції проти Росії

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Швейцарія посилила санкції проти Росії
Фото: Getty Images/by Sean Gallup

Швейцарія приєдналася до 11 пакету санкцій ЄС проти Росії, метою якого є запобігання обходу санкцій державою-агресором.

Про це повідомили у пресслужбі Федеральної ради країни.

Відтак, нові обмежувальні заходи набувають чинності 16 серпня о 18:00.

Санкції включають заборону на експорт товарів подвійного призначення та тих, які сприяють військовому і технологічному розвитку Росії, 87 компаніям, зокрема фірмам із третіх держав, що постачали відповідні товари до РФ.

Окрім цього, буде розширено перелік товарів, на експорт яких поширюється заборона на електронні компоненти та прекурсори хімічної зброї.

Продаж прав інтелектуальної власності та комерційних таємниць Росії тепер заборонений. Це робиться для того, аби заборонені до поставок у РФ товари не вироблялися в Росії.

Заборона на транзит через РФ поширюється й на інші товари, такі як авіаційне паливо та присадки до палива, а також товари, придатні для використання в авіаційній чи космічній промисловості.

У фінансовому секторі розширено чинну заборону на продаж цінних паперів, номінованих у швейцарських франках або в офіційній валюті ЄС, громадянам і організаціям Росії. Продаж цінних паперів російським громадянам і організаціям заборонено незалежно від валюти.

Федеральна рада також ухвалила можливості, передбачені Європейським союзом для надання винятків у гуманітарній сфері та з метою виведення швейцарських інвестицій з РФ.

Санкції ЄС проти Росії

21 червня посли Євросоюзу погодили новий пакет санкцій проти РФ. Через два дні ЄС прийняв 11 пакет обмежень.

28 червня Федеральний департамент з питань економіки, освіти та досліджень Швейцарії запровадив санкції щодо понад 100 додаткових фізичних та юридичних осіб.

Головною метою цих заходів є ефективне запобігання та боротьба з обходом санкцій у третіх країнах і третіми країнами.

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