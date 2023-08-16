16 серпня 2023 року у Калуському міськрайонному суді, що на Івано-Франківщині, продовжили розгляд справи псевдоволонтера Віталія Хемича. Чоловіка підозрюють у привласненні благодійних внесків на підтримку Збройних сил України. На засіданні допитали ще п'ятьох потерпілих, які перерахували Віталію Хемичу гроші на придбання військового спорядження. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного із залу суду.

Потерпілі Наталія Струбіцька, Софія Ханькова, Ірина Гаряча, Катерина Осаульчук та Ярослав Плотніцький розповідають, що перерахували Віталію Хемичу сотні тисяч гривень для придбання приладу нічного бачення, автівки, квадрокоптерів та навушників для українських військовослужбовців. За їхніми словами, перелічений товар так і не придбали.

"Хемич обманював і не знати як використовував мої гроші. Чоловік — військовий, був на завданні і йому був потрібен прилад. Я місяць писала Віталію. Хочу, щоб він сидів за ґратами", — каже Наталія Струбіцька.

Інша потерпіла Софія Ханькова підтримує Наталію Струбіцьку.

"Йому має бути найбільша, яка тільки можлива, міра покарання. Ця людина не заслуговує жити звичайним життям, бо через нього не одне життя було втрачене на війні", — говорить Софія Ханькова.

За словами судді Олександра Кардаша, наступне засідання відбудеться у форматі судових дебатів. На цьому, каже він, розгляд кримінального провадження завершиться.

Що відомо про справу псевдоволонтера Віталія Хемича

19 вересня Калуська прокуратура повідомила про підозру калушанину, який привласнив понад 1 млн грн благодійних внесків на підтримку Збройних сил України.

Підозрюваний Віталій Хемич є сином підприємця та ексдепутата Калуської міської ради Ігоря Хемича. Після того, як обдурені люди почали поширювати інформацію про псевдоволонтера, Хемич опублікував відеозвернення у Facebook, в якому зізнався, що є залежним від азартних ігор. Також чоловік попросив вибачення у тих, в кого виманив гроші. Старший брат псевдоволонтера Олег Хемич кореспондентці Суспільного повідомив, що почав віддавати людям гроші, які у них видурив його брат.

23 вересня у Калуському міськрайонному суді обрали міру запобіжного заходу для Віталія Хемича, якого підозрюють у привласненні понад 1 млн грн благодійних внесків на підтримку Збройних сил України. Суд вирішив взяти чоловіка під варту із можливістю внесення застави у 198 480 грн.

28 вересня Віталій Хемич вийшов із СІЗО після внесення застави у сумі 198 480 грн. Також підозрюваний відшкодував ошуканим понад 1 млн 400 тис. грн.

9 листопада на засідання суду прийшли четверо потерпілих, яких ошукав Хемич. Частина людей, у яких обвинувачений виманив гроші, подали клопотання, аби засідання проводили без їхньої участі, бо зараз вони воюють на фронті.

13 лютого 2023 року у суді допитали брата обвинуваченого — Олега Хемича, який у справі виступає свідком.

22 лютого 2023 року на засіданні допитали останнього свідка. Суд також досліджував письмові свідчення.

8 травня 2023 року у суді допитали Віталія Хемича. Він повідомив, що з обвинуваченням згідний частково.

25 липня на засіданні в Калуському міськрайонному суді у справі Віталія Хемича з Калуша допитали потерпілу Марію Лисак.

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