У Львові оголосили про підозру у хабарництві в.о. начальнику одного із управлінь Львівської міської ради та львів’янці.

Про це Суспільному повідомила речниця Львівської обласної прокуратури Адріана Дмитренко.

За даними слідства, посадовець та його спільниця одержали 1 500 доларів від приватного підприємця. Останній переплановував помешкання у комерційне приміщення для відкриття магазину, хабар вимагали за погодження технічної документації з облаштування окремого входу.

"Службовець вимагав хабар за погодження технічної документації з облаштування окремого входу у квартиру. Чоловік брав гроші через посередницю. Жінка достеменно знала, що бере участь у злочинній схемі одержання неправомірної вигоди. Обох фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України", — повідомили у пресслужбі прокуратури.

Правоохоронці затримали посадовця Львівської міськради та львів'янку, яких підозрюють у хабарництві. Фото: Львівська обласна прокуратура

Як повідомила, Адріана Дмитренко виконуючому обов’язки начальника одного з управлінь Львівської міської ради та львів’янці оголосили про підозру. Посадовцю інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), а його спільниці — пособництво у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України)

На сайті мерії підтвердили цю інформацію та уточнили, що мова про тимчасово виконувача обов'язків керівника управління охорони історичного середовища. І додали, що у будівлі управління правоохоронці провели обшук.

Ні прокуратура, ні міська рада ім'я підозрюваного не називають. Проте минулого тижня Суспільне готувало сюжет, де від цього управління коментував Георгій Корнєєв. Тоді пресслужба представляла його як тимчасового виконувача обов’язків керівника та постійного заступника.

Суспільне намагалось отримати коментар від Георгія Корнєєва, але у нього вимкнений телефон.

Зараз слідчі вирішують питання відсторонення посадовця від займаної посади та обрання затриманим запобіжних заходів.