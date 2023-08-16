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На Волині попрощалися з двома із трьох загиблих внаслідок ракетного удару по підприємству
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На Волині попрощалися з двома із трьох загиблих внаслідок ракетного удару по підприємству

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На Волині попрощалися з двома із трьох працівників, які 15 серпня загинули внаслідок ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку.

В обласному центрі прощалися із Дмитром Сорочуком, в Ківерцях — із Анатолієм Кушніруком. Труни обох загиблих працівників були зачиненими.

Дмитру Сорочуку було 27 років. На підприємстві працював декілька років, нещодавно чоловік одружився. Чин похорону відбувся у Кафедральному соборі Святої Трійці.

внаслідок ракетного удару по підприємству в Луцьку загинув Дмитро Сорочук
Світлина Дмитра Сорочука. Фото: Суспільне Луцьк

Попрощатися з загиблим внаслідок ракетної атаки працівником прийшли його колеги, рідні та друзі.

"Хорошою, доброю людиною був! Чуйним товаришем", — сказав один з колег Дмитра Тарас Литвин.

Прощання з загиблим внаслідок ракетної атаки Дмитром Сорочуком у Луцьку
Прощання з Дмитром Сорочуком у Луцьку. Фото: Суспільне Луцьк

55-річного Анатолія Кушнірука поховали у селі Омельне. У Ківерцівській громаді оголосили дні жалоби.

Прощання з загиблим внаслідок ракетної атаки волинянином Анатолієм Кушніруком
Прощання з Анатолієм Кушніруком у Ківерцівській громаді. Фото: Ківерцівська міська рада

"Завжди підійде поздороватися. Розкаже, розпитає... Дуже хороша комунікація із ним була. Шкода їх всіх", — розповів Суспільному директор з виробництва підприємства, куди влучили ракети, Сергій Пилипчук.

Третього загиблого працівника — 52-річного Віктора Вербицького ховатимуть завтра, 17 серпня.

Що відомо про ракетний удар по підприємству

Зранку, 15 серпня, в одному з мікрорайонів Луцька пролунали два вибухи. Як згодом повідомили в обласній військовій адміністрації, дві російські ракети влучили в одне з промислових підприємств міста.

Внаслідок ракетного удару загинули троє працівників підприємства. Ще чотирьох доставили у лікарню. Після огляду одного із травмованих відпустили на амбулаторне лікування.

Під час ліквідації наслідків ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку працівники ДСНС врятували одного із працівників. Чоловіка дістали з-під уламків і передали медикам.

За фактом ракетного удару по підприємству у Луцьку слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження. Йдеться про порушення законів та звичаїв війни.

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