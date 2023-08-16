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Гарета Джонса, Гончарна, Вільного Козацтва: у Дніпрі перейменували ще понад 20 вулиць та провулків
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Гарета Джонса, Гончарна, Вільного Козацтва: у Дніпрі перейменували ще понад 20 вулиць та провулків

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Гарета Джонса, Гончарна, Вільного Козацтва: у Дніпрі перейменували ще понад 20 вулиць та провулків
Фото: Нікопольська міська рада

Перейменування понад 20 вулиць ухвалили депутати Дніпровської міської ради на 40-ій сесії, яка відбулась 16 серпня. Найбільше топонімів змінили в Новокодацькому районі, там нові назви отримали 7 вулиць, та в Амур-Нижньодніпровському, де перейменували 6 вулиць. Про це йдеться у пресрелізі міської ради Дніпра, який отримало Суспільне.

За повідомленням, нові назви вулиць отримали в рамках закону про дерусифікацію. Нові назви отримали такі вулиці:

Гарета Джонса, Гончарна, Вільного Козацтва: у Дніпрі перейменували ще понад 20 вулиць та провулків
Суспільне Дніпро

Гарета Джонса, Гончарна, Вільного Козацтва: у Дніпрі перейменували ще понад 20 вулиць та провулків
Суспільне Дніпро

Гарета Джонса, Гончарна, Вільного Козацтва: у Дніпрі перейменували ще понад 20 вулиць та провулків
Суспільне Дніпро

Гарета Джонса, Гончарна, Вільного Козацтва: у Дніпрі перейменували ще понад 20 вулиць та провулків
Суспільне Дніпро

Гарета Джонса, Гончарна, Вільного Козацтва: у Дніпрі перейменували ще понад 20 вулиць та провулків
Суспільне Дніпро

Гарета Джонса, Гончарна, Вільного Козацтва: у Дніпрі перейменували ще понад 20 вулиць та провулків
Суспільне Дніпро

Гарета Джонса, Гончарна, Вільного Козацтва: у Дніпрі перейменували ще понад 20 вулиць та провулків
Суспільне Дніпро

Гарета Джонса, Гончарна, Вільного Козацтва: у Дніпрі перейменували ще понад 20 вулиць та провулків
Суспільне Дніпро

Окрім цього, на сесії затвердили назви нових проїздів в Амур-Нижньодніпровському районі. Біля вулиці Перевозу та провулка Вітряного зʼявилася вулиця Чумаківська. У районі вулиці Казахстанської та провулка Гуртового — вулиці Млинова та Вправна.

Загалом за час повномасштабного вторгнення у Дніпрі перейменували понад 200 вулиць.

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