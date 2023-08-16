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Міністр оборони Китаю прибув до Білорусі
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Міністр оборони Китаю прибув до Білорусі

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Китай
Столиця Китаю Пекін, ілюстративне фото: AP

Міністр оборони Китайської Народної Республіки Лі Шанфу прибув з офіційним візитом до Білорусі.

Про це повідомляє Белта.

Під час триденного візиту заплановані зустрічі китайського урядовця з керівництвом білоруського оборонного відомства "для обговорення актуальних питань двостороннього військового співробітництва в галузях, що становлять взаємний інтерес".

Очікується, що Лі відвідає низку військових об'єктів у Білорусі.

Раніше стало відомо, що Міністр оборони Китаю Лі Шанфу відвідає Росію та Білорусь 14-19 серпня і зустрінеться з міністрами оборони цих країн.

Китай і війна Росії проти України

Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.

Влада КНР обережно коментує війну: з одного боку не підтримала РФ, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення в Україну, а з іншого — не стала виступати проти вторгнення.

На річницю вторгнення РФ в Україну 24 лютого у Китаї оприлюднили "мирний план" щодо війни. Всього до китайського документа увійшли 12 пунктів.

25 лютого CNN із посиланням на джерела, пов’язані з американською розвідкою поінформував, що Китай розглядає можливість відправлення зброї до Росії для використання у війні проти України.

У квітні представниця Держдепу Андреа Калан в коментарі Суспільному повідомила, що США не бачать ознак того, що Китай надсилає зброю Росії.

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