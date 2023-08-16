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В Офісі президента назвали порт Одещини, який вночі атакували російські дрони
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В Офісі президента назвали порт Одещини, який вночі атакували російські дрони

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В Офісі президента назвали порт Одещини, який вночі атакували російські дрони
Зруйноване зерновсховище. Фото: Андрій Єрмак

У ніч на 16 серпня російські війська атакували "Ренійський морський торговельний порт" на Одещині.

Про це 16 серпня повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Внаслідок влучання російського БПЛА в два металевих склади ангарного типу загорілися два трактори та шрот у поруч розташованому складі на площі 10 квадратних метрів.

Загиблих та поранених немає.

Атака РФ на порти півдня Одещини

Вночі армія РФ двічі атакувала дронами портову та зернову інфраструктуру на півдні Одещини. Внаслідок влучань по одному з портів Дунаю пошкодило складські приміщення та зерносховища. Виникли пожежі, які ліквідували співробітники ДСНС.

Над Одещиною збили 11 ударних безпілотників, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Вночі РФ атакувала "Ренійський морський торговельний порт". Внаслідок влучання російського БПЛА в два металевих склади ангарного типу загорілися два трактори та шрот у поруч розташованому складі на площі 10 квадратних метрів. Загиблих та поранених немає.

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