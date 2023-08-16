Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни через нічну атаку РФ по портовій та зерновій інфраструктурі півдня Одещини.

Про це 16 серпня повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, російська армія атакувала об’єкти портової та промислової інфраструктури Подунав’я. Внаслідок обстрілу пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, складські приміщення, зерносховища, адміністративні приміщення та сільськогосподарська техніка.

Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

Зруйноване зерносховише. Фото: Офіс Генерального прокурора

Атака РФ на порти півдня Одещини

Вночі армія РФ двічі атакувала дронами портову та зернову інфраструктуру на півдні Одещини. Внаслідок влучань по одному з портів Дунаю пошкодило складські приміщення та зерносховища. Виникли пожежі, які ліквідували співробітники ДСНС.

Над Одещиною збили 11 ударних безпілотників, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Вночі РФ атакувала "Ренійський морський торговельний порт". Внаслідок влучання російського БПЛА в два металевих склади ангарного типу загорілися два трактори та шрот у поруч розташованому складі на площі 10 квадратних метрів. Загиблих та поранених немає.

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