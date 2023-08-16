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У Києві через спеку обмежили рух вантажівок
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У Києві через спеку обмежили рух вантажівок

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У Києві через спеку обмежили рух вантажівок
Вантажівки Фото: Уніан (ілюстративне)

На території столиці, сьогодні, 16 серпня, ввели тепловий режим і запровадили обмеження на рух вантажного транспорту задля збереження дорожнього покриття.

Про це у Telegram повідомляє Патрульна поліція Києва.

Зазначається, що тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом.

"Час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму",— йдеться у повідомленні.

У поліції зауважили, що головна мета цих заходів — збереження дорожнього покриття, яке руйнується внаслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду.

Що відомо про рух великогабаритного транспорту у Києві

Із 22 травня цього року заїзд великогабаритного транспорту до Києва під час повітряної тривоги заборонений. Йдеться про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни. Національна гвардія спільно з управліннями патрульної поліції Києва та області забезпечуватиме контроль за зупинкою вантажного транспорту на в'їздах у місто.

У Києві із 5 липня вводиться обмеження руху великовагових транспортних засобів при температурі повітря більше +28ºС. Контролюватиме дотримання цих обмежень Управління патрульної поліції Києва.

З того часу у Києві вже кілька разів застосовували обмеження руху для вантажівок, зокрема, тепловий режим вводили 15 серпня.

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