У Києві через спеку обмежили проїзд вантажівок

На території столиці зранку 15 серпня введений тепловий режим — запроваджені обмеження на рух вантажного транспорту задля збереження дорожнього покриття.

Про це інформує у своєму Telegram Патрульна поліція Києва.

Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на вантажівки загальною вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн. Для цього транспорту у спекотну погоду заборонений в'їзд у Київ і пересування містом. Час дії обмеження залежить від зміни температурного режиму.

Як нагадали в поліції, головна мета цих заходів — збереження асфальтового покриття, яке руйнується від інтенсивного руху великовагового транспорту у спеку.

Що відомо про рух великогабаритного транспорту у Києві

Із 22 травня цього року заїзд великогабаритного транспорту до Києва під час повітряної тривоги заборонений. Йдеться про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни. Національна гвардія спільно з управліннями патрульної поліції Києва та області забезпечуватиме контроль за зупинкою вантажного транспорту на в'їздах у місто.

У Києві із 5 липня вводиться обмеження руху великовагових транспортних засобів при температурі повітря більше +28ºС. Контролюватиме дотримання цих обмежень Управління патрульної поліції Києва.