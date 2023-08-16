94-річна херсонська художниця Олена Рибальченко подарувала свої картини художньому музею, який перед звільненням міста розграбували російські військові.

Про це йдеться на сторінці у Facebook Херсонського художнього музею.

Під час окупації Херсона Олена Рибальченко не малювала, і знову повернулась до творчості лише після деокупації міста, йдеться у дописі

"Після обстрілу російськими військами її будинку, з думкою, що її роботи можуть загинути, Олена Рибальченко передала музею все, що на цей час залишалося в її імпровізованій "творчій майстерні" — понад 50 робіт", — повідомили на сторінці музею.

Херсон, картина "Мати з дитиною" художниці Олени Рибальченко. Фото: Херсонський художній музей/Facebook

Музейна колекція мисткині налічувала більше сотні робіт. Російські військові викрали з них лише одну — "Їхав козак на війноньку...".

Херсон, пейзаж художниці Олени Рибальченко. Фото: Херсонський художній музей/Facebook

Загалом, творчий доробок Олени Рибальченко налічує близько тисячі творів. Значна їх частина зберігається у Павлоградському краєзнавчому музеї, звідки Олена Рибальченко родом. А також в Музеї Івана Гончара у Києві та приватних колекціях України й за кордоном.

Херсон, натюрморт художниці Олени Рибальченко. Фото: Херсонський художній музей/Facebook

Що відомо про Херсонський обласний художній музей імені Олексія Шовкуненка

27 травня 2023 року виповнилось 45 років від заснування Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка. Він був відкритий у будівлі, яка має статус пам’ятки історії та архітектури.

Художній музей російські окупанти розікрали на початку листопада 2022-го, з колекції, яка налічувала майже 14 тисяч одиниць, незаконно вилучили понад 11 тисяч творів мистецтва.

Після відходу російських військ з міста будівля музею двічі потрапляла під обстріл і зазнавала ушкоджень.

Працівники Херсонського художнього музею продовжують роботу з ідентифікації картин з колекції, які викрали військові РФ.

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