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Громади Кіровоградщини отримають 14 шкільних автобусів
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Громади Кіровоградщини отримають 14 шкільних автобусів

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Громади Кіровоградщини отримають 14 шкільних автобусів
Один з 11 шкільних автобусів, придбаних у грудні 2022 року. Фото: Суспільне Кропивницький

У Кіровоградській області 14 громад отримають автобуси для перевезення школярів. Про це в етері Українського Радіо Кропивницького розповіла головна спеціалістка відділу закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти обласного департаменту освіти й науки Олена Плам. На це Кабінет міністрів виділив Кіровоградщині 29,1 мільйона гривень субвенції.

За автобуси держава заплатила 70 відсотків вартості. Решту дали місцеві бюджети. Автобуси купили для тих громад, які віддали свій транспорт Збройним Силам, розповіла Олена Плам.

"Загалом в області на військові потреби передали 27 шкільних автобусів. Робоча група при ОВА відібрала 14 громад. Для Голованівського району куплять один шкільний автобус, Кропивницького – два, Олександрійського – два, Новоукраїнського – дев’ять. Якщо врахувати машини, які купили торік і які придбають у 2023 році, то залишиться ще потреба в шести шкільних автобусах. Це Рівнянська громада (там потрібні чотири шкільні автобуси) і Новомиргородська (два автобуси). Це для того, щоб усі 27 автобусів повернути закладам освіти".

Тепер загалом в області буде 269 шкільних автобусів. З нових машин дві будуть інклюзивними – адаптованими для дітей на колісних візочках. Такі заявки подали Смолінська й Первозванівська громади.

Паралельно обласна військова адміністрація звернулася до Міністерства освіти й науки, щоб придбати 31 автобус коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Голованівський район подав п’ять таких заявок, Олександрійський – шість, Кропивницький – вісім і Новоукраїнський – 12.

Також окремо коштом місцевого бюджету Устинівська громада придбала шкільний автобус.

"Потреба в автобусах зростає, бо треба підвозити дітей переселенців, оновлювати старий парк й розвантажувати нинішні маршрути. До маршрутів і розкладу руху вноситимуть зміни. Зокрема, збільшать кількість рейсів. Також залучатимуть орендовані автобуси. Піщанобрідська громада має такий досвід. Вони вирішили, що для їх громади це більш прийнятний і економічно вигідний варіант", – сказала Олена Плам.

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