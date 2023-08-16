У Хмельницькому визначили найкращого краєзнавця

У Хмельницькому визначили лауреата міської премії імені Михайла Орловського у галузі історико-краєзнавчих досліджень у 2023 році. Ним став член Національної спілки краєзнавців України Леонід Западенко. Таке рішення прийняв виконавчий комітет Хмельницької міської ради.

"Музеї історії міста ще два роки назад подавав мою кандидатуру на цю премію, але я не витримав конкуренції. Мої друзі постійно мені казали, що треба рухатися, і в цьому році музей знову подав мою кандидатуру. Ну бачте, виборов",— розповідає Леонід Западенко.

"Леонід Петрович дуже довгий час співпрацює з нашим музеєм. Це людина, яка надихає нас на нові дослідження, тому що ними він займається постійно. Він досліджує справи в державному архіві Хмельницької області, тематикою якою ніхто ніколи не цікавився і не підіймав її. Леонід Петрович все це ретельно обстежує і щоразу радує нас новими відомостями",— каже наукова співробітниця музею історії міста Оксана Собко.

За словами наукової співробітниці музею Оксани Собко, Леонід Западенко досліджує історію Проскурова різних його періодів та розбудови його як міста – друга половина ХІХ, початок XX століть. Вивчає біографії відомих проскурівчан та робить цілісні інформаційні блоки. Окрім того, Леонід Западенко – фотохудожник.

Наукова співробітниця музею історії Хмельницького разом із лауреатом премії Леонідом Западенком роздивляються фотоальбом зі світлинами старого Проскурова, серпень 2023. Фото: Суспільне Хмельницький

"Дуже багато років він збирав світлини з історії нашого міста, краєвиди, урбаністичні пейзажі, історії кварталів, будинків і він люб’язно поділився із музеєм усім цим надбанням",— каже Оксана Собко.

Краєзнавство, каже Леонід Западенко, приносить йому задоволення. Займатися ним почав, відколи вдома з’явився комп’ютер, а це 25 років тому.

"Вирішив скласти історію своєї сім’ї й прийшовши в тамтешній наш музей історії міста, побачив, що самому треба займатися дослідженнями. І вже майже 15 років, я познайомившись з багатьма відомими обласними та українськими дослідниками, продовжую їхню справу",— розповідає лауреат премії у галузі краєзнавчих досліджень.

Окрім того, у доробках дослідника десяток ще невиданих книг. У соціальних мережах Леонід Западенко — активний користувач — веде краєзнавчо-пізнавальну сторінку "Легенди старого Проскурова", де ділиться з читачами своїми дослідженнями.

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