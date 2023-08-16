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На Буковині прощаються із загиблим військовим Лісничим
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На Буковині прощаються із загиблим військовим Лісничим

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На Буковині прощаються із загиблим військовим Лісничим
Загиблий військовий Денис Лісничий. Джерело: Чернівецька обласна адміністрація

16 серпня у Чернівецькій області прощаються з військовим із Сокирянської громади Денисом Лісничим, який загинув у боях проти російської армії.

Про це повідомили на сторінці обласної адміністрації у Facebook.

Денис Лісничий був солдатом військової частини А4436. Він загинув 9 серпня внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу на Донеччині, повідомили на сторінці Сокирянської міськради у Facebook. Бійця поховають об 11:00 у селі Струмок.

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