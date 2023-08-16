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На Херсонщині навчальний рік розпочнеться у 190 освітніх закладах
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На Херсонщині навчальний рік розпочнеться у 190 освітніх закладах

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Українські підручники на партах у класі
Ілюстративне фото: УНІАН

Навчальний рік на Херсонщині розпочнеться у 190 закладах освіти, наразі триває підготовка, повідомив в марафоні "Суспільне. Спротив" перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський.

"У нас збільшується кількість навчальних закладів, які відновлюють роботу, і збільшилася кількість вчителів, які включаються у роботу, також збільшилась кількість дітей, які доєднуються до навчальних програм", — сказав Соболевський.

За його словами, минулого навчального року на Херсонщині працювало 166 закладів у онлайн форматі.

"Немає таких умов напевно, як в нашій області. Наша освіта не підкорилася окупаційній владі. Вони не змогли в захоплених закладах створити свою систему освіти. Вони змогли лише створити малокомплектні школи в невеликій кількості", — сказав Соболевський.

Раніше керівник Херсонської міської ради Роман Мрочко повідомив, що Херсонська громада отримала 19 тисяч підручників для учнів шостих класів, як будуть вчитись за програмою "Нова українська школа".

Також відомо, що Мрочко підписав розпорядження про перейменування навчальних закладів в рамках політики деколонізації Херсонську загальноосвітня школа №28 ім.О.С.Пушкіна та "Загальноосвітню школу – колегіум" № 51 імені Потьомкіна.

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