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Нова українська школа: Херсонська громада отримала 19 тисяч підручників
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Нова українська школа: Херсонська громада отримала 19 тисяч підручників

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Херсон, школи громади отримали українські підручники
Херсон, вчителі тримають в руках українські підручники, 15 серпня 2023 рік. Фото: Херсонська МВА/Telegram

Херсонська громада отримала 19 тисяч підручників для учнів шостих класів, як будуть вчитись за програмою Нова українська школа.

Про це йдеться в Telegram керівника Херсонської міської ради Романа Мрочко.

За цими підручниками, учні шостих класів зможуть вивчати українську та зарубіжну літературу, історію України та світу, математику, природничі науки.

Як повідомляє Мрочко, усі підручники отримали гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" та надрукували коштом держбюджету.

Нова українська школа — це реформа Міністерства освіти і науки. Її головна мета — зміна підходу до навчання та змісту освіти.

За період деокупації Херсона військові РФ чотири рази обстріляли гімназію №20. В перші рази був пошкоджений дах, останній раз — наймасивніше, через загоряння завдали найбільші збитки. Гімназію треба відбудовувати з нуля.

Відомо, що керівник МВА Роман Мрочко підписав розпорядження про перейменування навчальних закладів в рамках політики деколонізації Херсонську загальноосвітня школа №28 ім.О.С.Пушкіна та "Загальноосвітню школу – колегіум" № 51 імені Потьомкіна.

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