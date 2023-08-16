У Німеччині різко зросла кількість турецьких мігрантів

Все більше громадян Туреччини, які виступають проти уряду нинішнього президента, прямують до Німеччини. Багато хто шукає притулку, проте німецька влада менш схильна його надавати.

Про це пише видання DW.

"Кожен день ми жили в страху і невизначеності, очікуючи, що поліція повернеться і вирве нас з наших ліжок, відвезе у відділок і катуватиме... ми більше не могли цього терпіти. Після смерті мого батька ми вирішили покинути країну", — розповів виданню колишній вчитель англійської мови, який не захотів називати своє повне ім'я.

Він розповів журналістам історію про те, як вони з дружиною минулої осені вирушили в небезпечні води Егейського моря, а через сім тижнів прибули до Німеччини. Відтоді вони живуть у приміщеннях для біженців.

У Туреччині подружжю пред’явили звинувачення в членстві забороненої "організації Ґюлена", де після подали заяву на надання притулку в Німеччині.

За даними Федерального управління міграції та біженців Німеччини понад 23 000 громадян Туреччини подали заявки на надання притулку в країні за перші пів року — це на 203% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У липні 3791 громадянин Туреччини подав заявки, обігнавши за кількістю громадян Афганістану і поступаючись лише громадянам Сирії.

Видання зазначає, що турецькі експерти не здивовані. Багато хто передбачав розвиток подій після того, як президент Реджеп Таїп Ердоган знову виграв президентські вибори в травні.

Після спроби державного перевороту в 2016 році турецький уряд почав ще жорсткіше розправлятися з критиками. Тисячі опозиціонерів були ув'язнені, а кілька тисяч втратили роботу через підозру в тероризмі. Кандидати на роботу, чи то на державній службі, чи то в приватному секторі, повинні мати зв’язки з правлячою партією чи релігійними фондами, які підтримують Ердогана.

Однак у той час, як кількість заявок зросла, кількість турків, які отримали притулок у Німеччині, за останні роки впала. У 2022 році 27,8% були успішними; цього року вона впала до 15%.

Ситуація з українськими біженцями у Німеччині

Німецьке видання DW пише, що кількість біженців з України, які прибувають до ФРН, продовжує знижуватися. У квітні 2023 року зафіксовано близько 19 300 випадків в'їзду українських біженців, а в травні цей показник становив приблизно 15 600. За перші три місяці року йдеться загалом про близько 81 600 випадків.

Водночас із цифр незрозуміло, скільки вихідців з України залишили Німеччину від початку року, щоб повернутися в Україну або переїхати в іншу державу ЄС, зазначає DW.

Водночас на тлі зниження кількості українських біженців кількість прохачів притулку з інших країн у ФРН зростає, констатував Міддельберг. При цьому побоювання експертів через можливість вичерпання місцевою владою ресурсу з прийому шукачів притулку посилюються, наголошує DW.