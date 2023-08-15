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Копію Корану осквернили біля Королівського палацу в Стокгольмі
ШвеціяРЕЛІГІЯПодіїСвітПолітика

Копію Корану осквернили біля Королівського палацу в Стокгольмі

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Біля королівського палацу у Швеції знову підпалили Коран
Протестувальний тримає Коран під акції проти спалення Корану у Стокгольмі, 28 січня 2023 року, фото: Getty Images

Двоє чоловіків у столиці Швеції розтоптали та підпалили кілька сторінок копії священної для араб книги — Коран. Це сталося перед Королівським палацом.

Про це повідомляє видання Al Jazeera.

Хто отримує дозвіл на спалення Корану дається годинний час, після чого поліція розганяє їх і дозволяє людям зібрати будь-які залишки оскверненої священної книги.

Тому 37-річний Салван Моміка та 48-річний Салван Наджем надрукували кілька сторінок Корану з текстом арабською мовою, а також переклади шведською мовою, які рознесли по площі.

Після того, як пара покинула територію під супроводом поліції, кілька чоловіків кинулися через площу, збираючи сторінки з землі та зі стін, що ведуть до Королівського палацу.

Цього року в Швеції та Данії відбулося кілька спалень Корану, що викликало обурення в мусульманських країнах, які вимагали від урядів обох країн припинити ці інциденти.

Підпали спричинили дипломатичну кризу для Швеції та призвели до демонстрацій у кількох країнах із закликами до бойкоту шведських продуктів.

Що відомо про спалення Корану у Швеції

У столиці Іраку Багдаді вранці 20 липня сотні мітингувальників увірвалися на територію посольства Швеції, а згодом підпалили його.

Напад на посольство став реакцією на те, що у Швеції запланували провести біля посольства Іраку в Стокгольмі акцію зі спаленням Корану, пояснює Reuters.

У січні 2023 року в Швеції спалили Коран, що призвело до тижнів протестів мусульманської спільноти, закликів до бойкоту шведських товарів і ще більше загальмувало заявку країни на членство в НАТО.

Через кілька місяців історія зі спаленням Корану повторилася біля центральної мечеті Стокгольма. Чоловіка, який це зробив, поліція звинуватила в агітації проти етнічної чи національної групи.

Подібні акції суттєво погіршують відносини між Туреччиною та Швецією. Анкара вже неодноразово висловлювала обурення з цього приводу. Водночас Стокгольм заявляє, що свобода слова твердо закріплена у шведській конституції. Також Анкара звинувачує Стокгольм у підтримці курдів, які заборонені в Туреччині, та вимагає екстрадиції понад 130 підозрюваних.

У червні 2023 року Швеція змінила законодавство щодо боротьби з тероризмом, але не було гарантій, що це переконає Туреччину дозволити країні приєднатися до НАТО. 10 липня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що президент Туреччини Реджеп Ердоган погодився підтримати заявку Швеції на вступ до Альянсу.

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