У Туреччині зафіксували новий температурний рекорд

У турецькій провінції Ескішехір учора, 14 серпня, зафіксували новий температурний рекорд в історії країни — 49,5°C.

Про це повідомив міністр навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату Туреччини Мехмет Хасекі у Х (раніше Twitter).

Відомо, що попередній рекорд 49,1 градуса за Цельсієм зафіксували у липні 2021 року у провінції Ширнак на південному сході Туреччини.

"Через хвилю спеки, яка охопила нашу країну, сьогодні (15 серпня — ред.) в Туреччині встановлений температурний рекорд. Згідно з даними Міністерства навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату, Головного управління метеорології, найвища температура була виміряна у провінції Ескішехір у селищі Сариджака з 49,5°C.", — написав міністр Мехмет Хасекі.

14 серпня науковці Інституту космічних досліджень імені Годдарда NASA заявили, що липень 2023 року став найспекотнішим місяцем на Землі за всю історію спостережень від 1880 року.

Зазначається, що липень 2023 року був на 0,24°C теплішим, ніж будь-який інший липень у звітах NASA, і на 1,18°C теплішим, ніж середній липень між 1951 і 1980 роками. Особливо спекотно було у деяких частинах Південної та Північної Америк, Північної Африки та Антарктичного півострова — там температура зросла майже на 4°C від середньої.

Науковці вважають, що липні протягом останніх пʼяти років ставали дедалі спекотнішими, а наступного року, найімовірніше, глобальна температура знову побʼє рекорд.

28 липня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що "ера глобального потепління завершилася, настала ера глобального кипіння".

Вогняні катастрофи світу 2023 року

У травні цього року лісові пожежі охопили Канаду. Вони побили рекорди за загальною кількістю вигорілих площ та витратами на боротьбу з вогнем. Дим від пожеж спричинив проблеми зі здоров'ям людей, які живуть як у Канаді, так і в Сполучених Штатах, зазначають експерти з охорони здоров'я. Вогонь з Канади дістався східного узбережжя та захід США. Також на сході Нью-Йорк накрив дим, від якого усе місто стало помаранчевим.

У червні сильні пожежі почали вирувати й у Європі. Одна з найсильніших нині у Греції. Там стовпчики термометрів сягнули позначки в понад 46 градусів за Цельсієм.

У Греції через підвищення температури оголосили про запобіжну евакуацію через. Постійна спека спричинила пожежі. На острові Родос вогонь охопив лісові масиви. Близько 19 000 людей були евакуйовані наземним і морським транспортом у безпечне місце.

Грецька пожежна служба заявляє, що загалом ситуація на острові є однією з найскладніших, з якими доводилося стикатися. Рятувальники попереджають, що вона може погіршитися, зокрема через вітер. Є повідомлення про загиблих від пожеж.

Італія стикнулася із низкою кліматичних катастроф. На півдні країни вирують лісові пожежі у той час, коли північні регіони переживають сильні шторми та вітри, які виривали з корінням дерева та підіймати дахи з будівель.

У вівторок вранці, 25 липня, на італійському острові Сицилія поблизу аеропорту Палермо спалахнула пожежа. Вогонь досяг периметра летовища і змусив скасувати всі авіарейси. В Італії мінімум семеро людей загинули від вогню.

Лісові пожежі, викликані спекою, сухою погодою та сильним вітром, спалахнули щонайменше в дев’яти країнах Середземномор’я, а вогонь поширився на Хорватію та Португалію.

У Франції лісові пожежі виникли неподалік від міжнародного аеропорту Ніцци. У департаменті Буш-дю-Рон оголошено "червону тривогу", оскільки влада бачить "дуже високий ризик" лісових пожеж. Також понад 300 пожежників боролися з вогнем поблизу міста Арль.

У Хорватії пожежі поширилися на південь від міста Дубровник на Адріатичному морі. Вітер був настільки сильним, що пожежна авіація не могла злетіти.

В Іспанії через лісову пожежу в центрі острова Гран-Канарія евакуювали кілька сотень селян. Над гасінням 200 гектарів лісу працюють близько 100 пожежників і дев'ять літаків.

У Португалії пожежа виникла в гірському районі парку Сінтра-Кашкайш, який охоплює приблизно 145 кв. км. Кількох людей евакуювали. На гасіння пожежі залучили 600 пожежників та літаки.

У Туреччині евакуювали лікарню та десяток будинків у прибережному місті Кемер, де пожежники третій день борються з лісовими пожежами. Щонайменше 10 літаків, 22 гелікоптери та сотні пожежників були залучені для гасіння пожежі.

На Гаваях у ніч на 10 серпня лісові пожежі спалахнули на Гаваях. За останніми даними, кількість загиблих зросла до 99.