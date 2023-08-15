Пожежі на Гаваях: рятувальники знаходять до 20 жертв на день — губернатор

Губернатор гавайських островів повідомив, що рятувальні бригади, які очищають згорілі вщент будинки та транспортні засоби на Гаваях внаслідок пожеж, щодня знаходять від 10 до 20 жертв.

Про це пише BBC.

Кількість загиблих у неділю зросла до 99, що зробило цю лісову пожежу найбільшою за кількістю жертв у США за понад століття. Губернатор островів Джош Грін сказав CBS News, що може знадобитися до 10 днів, щоб дізнатися повну кількість загиблих. За його словами, кількість зниклих безвісти становить близько 1 300 осіб. У вогні було знищено майже все місто Лахайна.

Він сказав, що екіпажі, ймовірно, знайдуть більше жертв і що потрібен час, щоб їх ідентифікувати. Наразі із майже 100 загиблих, лише двоє вдалося ідентифікувати завдяки технології ДНК.

Станом на суботу офіційні особи Лахайни заявили, що обшуку було проведено лише 3% міста. Вони використовували собак для пошуку людей. Експерти кажуть, що саме собаки ефективно знаходять тіла людей і це прискорює процес пошуку.

Версії щодо виникнення пожежі

За словами представників округу Мауї, смертоносна пожежа досі вирує і локалізована на 85%. Причини загорання досі невідомі. Одна із версій — її спровокували вітер від урагану Дора та умови посухи.

Друга версія — обірвані лінії електропередач найбільшого постачальника електроенергії Hawaii Electric. Проти компанії вже подали колективний позов. Її звинувачують в тому, що не вимкнула зруйновані лінії, попри попередження від метеорологічної служби, яка попереджала, що Гаваї перебувають у стані підвищеної готовності щодо лісових пожеж.

Тимчасове відключення електроенергії для зменшення ризику пожежі – це тактика, яка використовується в західних штатах США, де лісові пожежі є звичайним явищем. У Каліфорнії лінії електропередач вважають причиною половини найбільш руйнівних лісових пожеж штату.

Що відомо про лісові пожежі на Гаваях

Лісові пожежі на Гаваях спалахнули вночі 10 серпня. Тоді повідомили про шістьох загиблих і понад двох десятках поранених.

Уже за день кількість жертв внаслідок лісових пожеж на острові Гавайського архіпелагу Мауї зросла до 36. В українському МЗС Суспільному уточнили, що звернень від громадян України через цю катастрофу не надходило.

Станом на 11 серпня було відомо про 55 загиблих, а станом на 12 серпня було відомо вже про 80 жертв.