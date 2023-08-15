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В музеї історії України представили цінності, врятовані від грабіжників
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В музеї історії України представили цінності, врятовані від грабіжників

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В музеї історії України представили цінності, врятовані від грабіжників
Експонати виставки "День археолога: врятовані скарби" Фото: МКІП

Сьогодні в Національному музеї історії України відкрилась виставка "День археолога: врятовані скарби". Її приурочили до професійного свята українських археологів, яке відзначається щороку 15 серпня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Зазначається, що відвідувачі зможуть побачити унікальні археологічні предмети світового рівня. Ці експонати вперше демонструють широкому загалу. Відвідавши виставку, можна дізнатись і про обставини та місця знахідок.

В музеї історії України представили цінності, врятовані від грабіжників
Експонати виставки "День археолога: врятовані скарби" Фото: МКІП

"Це скарби доби бронзи, древні поховання воїнів, амуніція римських легіонерів, зброя гунів, прикраси та коштовності ранніх слов'ян, платіжні гривні часів Русі та багато іншого", — йдеться у повідомленні.

В музеї історії України представили цінності, врятовані від грабіжників
Експонати виставки "День археолога: врятовані скарби" Фото: МКІП

У міністерстві поінформували, що всі експонати передані музею як дарунки волонтерів або вилучені правоохоронними органами завдяки зусиллям Національного музею історії України по боротьбі з незаконним обігом археологічної спадщини.

В музеї історії України представили цінності, врятовані від грабіжників
Експонати виставки "День археолога: врятовані скарби" Фото: МКІП

Для загального огляду виставка працюватиме протягом місяця з можливістю продовження на третьому поверсі музею, щодня, з 10:00 до 18:00. Адреса музею — вулиця Володимирська, 2.

Що відомо про експонування артефактів у Києві

Нацполіція передала на зберігання до Національного музею історії України археологічну знахідку, датовану серединою 3-го століття. Це — оздоблений сріблом мідний пояс, який носили представники германських племен. Правоохоронці вилучили артефакт у "чорного археолога".

Українці зможуть побачити колекцію "скіфського золота" після повернення артефактів із Нідерландів. Колекцію зберігатимуть у Національному музеї історії України.

У квітні цього року Київська митниця, Музей історії міста Києва та Національний військово-історичний музей презентували артефакти, врятовані від незаконного вивезення з України. Серед 469 експонатів — старовинні монети, різноманітні ордени та медалі, предмети холодної зброї та військового спорядження від епохи бронзи до 19 ст.

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