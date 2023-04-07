Київська митниця, Музей історії міста Києва та Національний військово-історичний музей презентували артефакти, врятовані від незаконного вивезення з України. Серед 469 експонатів — старовинні монети, різноманітні ордени та медалі, предмети холодної зброї та військового спорядження від епохи бронзи до 19 ст.

Як повідомляє кореспондентка Суспільного, мета виставки — привернути увагу до проблеми розкрадання культурного спадку України, адже усі представлені предмети громадяни намагалися незаконно переправити за кордон.

На відкритті виставки (зліва направо) директор Національного військово-історичного музею Андрій Ільєнко, начальник Київської митниці Сергій Сілюк та заступник генерального директора з наукової роботи Музею історії Києва Олександр Пашковський. Фото: Юлія Коршенко/Суспільне

Начальник Київської митниці Сергій Сілюк зауважив, що з початком повномасштабної війни у 2022 році працівники столичної митниці фіксували збільшення спроб незаконного пересилання цінностей з України каналами поштового зв’язку та у міжнародних експрес-відправленнях. За його словами, до перерозподілу так званого "чорного ринку культурних цінностей" призвело закриття кордонів, заборона на виїзд з України певних категорій громадян, відсутність міжнародних авіарейсів і деяких залізничних маршрутів.

Колекція стародавніх монет, яку митники не дозволили незаконно переправити за кордон. Фото: Юлія Коршенко/Суспільне

Артефакти, презентовані сьогодні, це лише 10 посилок із 330-ти, затриманих митниками за останні пів року для перевірки приналежності предметів до культурних цінностей, зазначив очільник Київської митниці.

Елементи стародавньої холодної зброї. Фото: Юлія Коршенко/Суспільне

Науковці Музею історії міста Києва та Національного військово-історичного музею провели експертизу вилучених цінностей та виявили вкрай рідкісні зразки, зокрема, сокиру-кельт (13-12 ст. до н.е.), римські і польські монети, скіфські наконечники, дзеркало (4 ст. до н.е.), а також рідкісні вістря списів комарівської та сабатинівської культур (15-13 ст. до н.е.).

Завдяки партнерам із "Київ Цифровий" 5 історичних знахідок оцифрували і продемонстрували громадськості.

Зображення наконечника списа. Фото: Юлія Коршенко/Суспільне

"Особливої уваги заслуговує залізний наконечник списа доби Київської Русі. Він виготовлений із візерункової (дамаської) сталі і прикрашений скандинавським орнаментом", — поінформував директор Національного військово-історичного музею Андрій Ільєнко.

За його словами, подібні списи дуже рідкісні і входять до найцінніших археологічних колекцій світових музеїв. Андрій Ільєнко переконаний, що наконечник має бути частиною музейного фонду України.

Оцифроване зображення кам'яної сокири на виставці культурних цінностей, врятованих від вивезення з України. Фото: Юлія Коршенко/Суспільне

Попри те, що артефакти врятовані від вивезення з України столичними митниками, для істориків та археологів ці предмети втрачені назавжди. Таку думку висловив заступник гендиректора з наукової роботи Музею історії міста Києва Олександр Пашковський. Він пояснив: якби археолог віднайшов у землі, наприклад, сокиру-кельт, він міг би з великою ймовірністю сказати точне датування, приналежність до певної археологічної культури, а відтак визначити рівень розвитку культурних та економічних зв’язків конкретної спільноти. Однак через те, що подібні знахідки потрапляють до науковців не під час розкопок, детальну історію предметів неможливо дізнатися.

Представники музейної спільноти наголошують на важливості роботи з запобігання розкрадання культурних цінностей.

Що відомо про факти запобігання митниками вивезенню цінностей з України

З України до Канади хотіли переслати Біблію, датовану ХІХ століттям. Відправник з Одеси задекларував її як звичайну книгу.

Київські митники не допустили вивезення за кордон археологічних артефактів часів Русі IX-XIV століть. Елементи давньої зброї — 8 залізних наконечників стріл — виявили в поштовому відправленні. Посилка прямувала з Києва до США

Київська митниця запобігла незаконному вивезенню до Польщі 18 цінних старовинних монет, чотири з яких визнано культурною та історичною цінністю, а решта мають історичну цінність.

Київські митники запобігли вивезенню з України старожитностей віком до 300 років. Археологічні знахідки часів пізнього середньовіччя пересилалися як запчастини до сільгосптехніки.

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