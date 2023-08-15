На Полтавщині ще одна релігійна громада перейшла до ПЦУ

Благовіщенська релігійна громада, що у Лохвиці, перейшла від Української православної церкви до Православної церкви України. Нову редакцію Статуту розпорядженням начальника обласної військової адміністрації зареєстрували на початку серпня.

Перехід Благовіщенської релігійної громади від УПЦ до ПЦУ

Процес переходу почався з червня 2023-го року. Тоді організували збори релігійної громади, під час яких ухвалили рішення про перехід від Української православної церкви до Православної церкви України. Юридичний супровід переходу доручила жителю Лохвицької громади Глібу Плескачу. Після зборів необхідні документи направили до обласної військової адміністрації для реєстрації. За словами Гліба Плескача, представники УПЦ намагалися затягнути та зірвати реєстрацію.

"Для цього вкидали у загальний простір статути, у яких уже не згадується підпорядкованість УПЦ московському патріархату. Сіється розбрат між парафіянами. Збираються підписи по селах невідомими особами, які запевняли ставити підписи, нібито проти заборони і закриття храму. Хоча мови про це не йдеться. Храм як служив громаді, так і має служити, ніхто його не закриватиме", – розповів Гліб Плескач.

Реєстрація документів про перехід до ПЦУ

Нову редакцію Статуту релігійної громади зареєстрували 2 серпня цього року. А 14 серпня отримали виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, повідомив Гліб Плескач.

Ці документи засвідчують:

Зміну конфесійної приналежності Благовіщенської релігійної громади та її перехід до ПЦУ;

Припинення повноважень попереднього очільника релігійної громади та призначення нового.

Наступні кроки

Під час зборів, які проводили два місяці тому, обрали ревізійну комісію, яка має прийняти документи та майно релігійної громади. Цей процес хочуть розпочати 16 серпня, розповів Гліб Плескач. За його словами, для цього чекають розпорядження міського голови.

"Попросив максимального сприяння влади ревізійні комісії, яка має прийняти через процедуру опису і фотофіксації документи, майно і релігійні споруди релігійної громади, щоб упевнитися, що вони є, що вони у тому стані, у якому мають бути"

Тоді ж планують, щоб працівники місцевого краєзнавчого музею проведи огляд та опис експонатів, які на тимчасове користування передавали релігійній громаді.

"У нашій Благовіщенській церкві зберігаються експонати місцевого краєзнавчого музею у кількості 10 одиниць. Ці коштовні речі, яким кількасот років, музей передав у тимчасове користування, яке триває уже два десятиріччя. Раз у рік настоятель храму, як відповідальна особа за збереження цих артефактів, підписується за їхнє збереження. Але ми виявили факт, що музейні співробітники були обмежені у праві обстежувати візуально щорічно ці експонати. Їм їх не давали"

Після завершення цієї процедури можуть провести перше богослужіння з новим настоятелем.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook