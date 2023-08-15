НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

На ремонті зруйнованих ракетним обстрілом вікон "заробив" 800 тисяч гривень — на Житомирщині судитимуть підрядника
ПРОКУРАТУРАСудВІЙНАРеконструкціяГРОШІРегіони

На ремонті зруйнованих ракетним обстрілом вікон "заробив" 800 тисяч гривень — на Житомирщині судитимуть підрядника

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На ремонті зруйнованих ракетним обстрілом вікон &quot;заробив&quot; 800 тисяч гривень — на Житомирщині судитимуть підрядника
На Житомирщині судитимуть підрядника, який на ремонті зруйнованих ракетним обстрілом вікон "заробив" 800 тисяч гривень. Фото: Житомирська обласна прокуратура

На Житомирщині судитимуть підрядника, який на ремонті зруйнованих ракетним обстрілом вікон "заробив" 800 тисяч гривень.

Про це Суспільному розповіла речниця Житомирської обласної прокуратури Тетяна Гоша.

За її словами, прокурори Бердичівської окружної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно директора приватного підприємства за фактом заволодіння ним чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за частиною 5 статті 191 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах"Кримінального кодексу України.

Під час ракетного обстрілу у березні 2022 року в аудиторіях професійно-технічного училища міста Бердичева було зруйновано 30 дерев'яних вікон.

"Замість зруйнованих дерев'яних, директор місцевого товариства зобов'язався встановити металопластикові вікна та відливи, — розповідає Тетяна Гоша. — Усі ремонтні роботи оплачувалися державою з резервного фонду, призначеного для ліквідації наслідків бойових дій і відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану".

На ремонті зруйнованих ракетним обстрілом вікон "заробив" 800 тисяч гривень — на Житомирщині судитимуть підрядника
Фото: Житомирська обласна прокуратура

За словами Тетяни Гоші, підрядник встановив дешевші віконні конструкції, які не відповідають нормативно-правовим вимогам у галузі будівництва та експлуатації у навчальних аудиторіях. При цьому в офіційних документах намагався видати їх за якісні.

"За висновками експертизи, обвинувачений заволодів майже 800 000 гривень бюджетних коштів. Наразі заявили позов про стягнення з чоловіка заподіяної шкоди на зазначену суму. Також накладено арешт на дві земельні ділянки вартістю понад 460 тисяч гривень та житловий будинок і господарське приміщення", — повідомила Тетяна Гоша.

Досудове розслідування проводив Бердичівський райвідділ поліції. Оперативний супровід — Управління СБУ в області.

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
Депутат ОПЗЖ Сіверськ
Депутата "ОПЗЖ" судитимуть за передачу Росії даних про розташування Сил оборони у Сіверську на Донеччині
Прокуратура оскаржить рішення про заставу для підозрюваних у вбивстві добровольця Свободи
Вбивство військового в Києві: прокуратура оскаржить рішення про можливу заставу для підозрюваних
30 тис. дол. за вирішення земельних питань: у Києві викрили адвоката і його спільника
30 тис. дол. за "допомогу" в оренді ставка: у Києві затримали адвоката і його спільника
ангар
Привласнив 3,5 млн грн при зборі урожаю. На Дніпропетровщині судитимуть підприємця
На початок