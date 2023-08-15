На Житомирщині судитимуть підрядника, який на ремонті зруйнованих ракетним обстрілом вікон "заробив" 800 тисяч гривень.

Про це Суспільному розповіла речниця Житомирської обласної прокуратури Тетяна Гоша.

За її словами, прокурори Бердичівської окружної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно директора приватного підприємства за фактом заволодіння ним чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

Під час ракетного обстрілу у березні 2022 року в аудиторіях професійно-технічного училища міста Бердичева було зруйновано 30 дерев'яних вікон.

"Замість зруйнованих дерев'яних, директор місцевого товариства зобов'язався встановити металопластикові вікна та відливи, — розповідає Тетяна Гоша. — Усі ремонтні роботи оплачувалися державою з резервного фонду, призначеного для ліквідації наслідків бойових дій і відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану".

Фото: Житомирська обласна прокуратура

За словами Тетяни Гоші, підрядник встановив дешевші віконні конструкції, які не відповідають нормативно-правовим вимогам у галузі будівництва та експлуатації у навчальних аудиторіях. При цьому в офіційних документах намагався видати їх за якісні.

"За висновками експертизи, обвинувачений заволодів майже 800 000 гривень бюджетних коштів. Наразі заявили позов про стягнення з чоловіка заподіяної шкоди на зазначену суму. Також накладено арешт на дві земельні ділянки вартістю понад 460 тисяч гривень та житловий будинок і господарське приміщення", — повідомила Тетяна Гоша.

Досудове розслідування проводив Бердичівський райвідділ поліції. Оперативний супровід — Управління СБУ в області.

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