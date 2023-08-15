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Бойові виплати в тилу: ДБР викрило двох посадовців військової частини Київщини
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Бойові виплати в тилу: ДБР викрило двох посадовців військової частини Київщини

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Бойові виплати в тилу: ДБР викрило двох посадовців військової частини Київщини
ДБР повідомляє про підозру двом посадовцям військової частини Київщини, які виписували собі бойові премії, перебуваючи в тилу. Фото: ДБР

Співробітники ДБР повідомили про підозру ще двом посадовцям військової частини з Київщини, які безпідставно "виписували" собі бойові виплати, перебуваючи в глибокому тилу.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що ДБР спільно з СБУ на початку цього року викрили оборудки з бойовими доплатами в одній з військових частин Київщини.

"Шість посадовців після запровадження додаткової винагороди для військовослужбовців на початку повномасштабної агресії вирішили збагатитися на бойових виплатах. Вони щомісячно нараховували доплату в 100 тисяч гривень підлеглим, які перебували у Києві, а не на передовій", — йдеться у повідомленні.

Щодо чотирьох посадовців — заступника командира — начальника штабу військової частини, командира дивізіону, заступника командира 1-го батальйону та командира роти, які нарахували доплати сумарно майже на 9 мільйонів гривень, обвинувальні акти вже скерували до суду.

Підозру повідомили ще двом посадовцям — командиру одного з батальйонів та начальнику відділення обліку особового складу військової частини, які завдали збитки державі незаконними виплатами на понад 4,5 мільйона гривень.

Всі військові посадовці обвинувачуються та підозрюються у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

3 серпня в СБУ та ДБР повідомили, що викрили керівників навчального центру Нацгвардії на Київщині, які безпідставно нарахували собі майже 1 млн "бойових" премій. Чотирьом військовим командирам повідомили про підозри.

Що відомо про розслідування правопорушень, до яких причетні військовослужбовці

Працівники ДБР затримали начальника одного з управлінь штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду в КМВА. Йому інкримінують організацію незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон.

Повідомили про підозру колишньому командиру однієї з військових частин ТрО. Слідство встановило, що він перевищив повноваження і відрядив військовослужбовців на службу до Київської міської ради.

ДБР спільно з прокурорами повідомили про підозру в ухиленні від військової служби чотирьом військовослужбовцям. Троє із них — депутати Київської міської ради.

Масштабну схему ухилення від призову викрили в Офісі генпрокурора. Наразі в межах розслідування провели майже 100 санкціонованих обшуків на території кількох регіонів, серед яких — Київщина і столиця.

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