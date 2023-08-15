НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Призупинили роботу закладу харчування на Тернопільщині, у якому отруїлися відвідувачі
ЇЖАРегіони

Призупинили роботу закладу харчування на Тернопільщині, у якому отруїлися відвідувачі

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Призупинили роботу закладу харчування на Тернопільщині, у якому отруїлися відвідувачі
Суші. Фото: Суспільне Тернопіль

Роботу закладу харчування в Збаражі, у якому отруїлись відвідувачі, призупинили на 10 днів. Про це повідомив начальник Тернопільського районного управління Держпродспоживслужби Іван Гавришків.

"14 серпня надійшло повідомлення про ускладнення санітарно-епідемічної ситуації, пов’язаної із закладом громадського харчування в місті Збараж. Спеціалістами Тернопільського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області проведено виїзд на об’єкт де здійснюється виготовлення харчової продукції. Під час позапланового заходу — перевірки відібрано взірці сировини, води та змивів з об’єктів навколишнього середовища для дослідження за мікробіологічними та санітарно — хімічними показниками. А також винесено рішення Головного державного інспектора Тернопільської області про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів даним закладом громадського харчування . Епідрозслідування триває", — каже Гавришків.

начальник управління
Іван Гавришків. Фото: Фейсбук

Медичний директор Збаразької центральної лікарні Олег Коваль розповів, що у інфекційне відділення лікарні госпіталізували 26 осіб. Чоловік каже, скільки людей отруїлося невідомо, оскільки деякі з них зверталися до сімейних лікарів. За його словами, їхній стан середньої та легкої важкості.

Що відомо

Правоохоронці з‘ясували, що 12 серпня у Збаражі відкрили новий суші-бар, а 13-14 серпня 17 його відвідувачів звернулися до інфекційного відділення Збаразької центральної лікарні з ознаками отруєння. За фактом масового отруєння людей збаразькі поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
Виявили ДНК сальмонели: отруєння в закладі харчування на Тернопільщині
Виявили ДНК сальмонели: отруєння в закладі харчування на Тернопільщині
Зростання цін на бензин: чи доведеться черкащанам більше витрачати на продукти
Зростання цін на бензин: чи доведеться черкащанам більше витрачати на продукти
овочі на ринку у Харкові
Що подорожчало та подешевшало на Харківщині у липні: дані облстату
На Тернопільщині гречані вареники хочуть внести до нематеріальної спадщини України
На Тернопільщині гречані вареники хочуть внести до нематеріальної спадщини України
На початок