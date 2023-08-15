Роботу закладу харчування в Збаражі, у якому отруїлись відвідувачі, призупинили на 10 днів. Про це повідомив начальник Тернопільського районного управління Держпродспоживслужби Іван Гавришків.

"14 серпня надійшло повідомлення про ускладнення санітарно-епідемічної ситуації, пов’язаної із закладом громадського харчування в місті Збараж. Спеціалістами Тернопільського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області проведено виїзд на об’єкт де здійснюється виготовлення харчової продукції. Під час позапланового заходу — перевірки відібрано взірці сировини, води та змивів з об’єктів навколишнього середовища для дослідження за мікробіологічними та санітарно — хімічними показниками. А також винесено рішення Головного державного інспектора Тернопільської області про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів даним закладом громадського харчування . Епідрозслідування триває", — каже Гавришків.

Іван Гавришків. Фото: Фейсбук

Медичний директор Збаразької центральної лікарні Олег Коваль розповів, що у інфекційне відділення лікарні госпіталізували 26 осіб. Чоловік каже, скільки людей отруїлося невідомо, оскільки деякі з них зверталися до сімейних лікарів. За його словами, їхній стан середньої та легкої важкості.

Що відомо

Правоохоронці з‘ясували, що 12 серпня у Збаражі відкрили новий суші-бар, а 13-14 серпня 17 його відвідувачів звернулися до інфекційного відділення Збаразької центральної лікарні з ознаками отруєння. За фактом масового отруєння людей збаразькі поліцейські розпочали кримінальне провадження.