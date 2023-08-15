Тернопільський біатлоніст Віталій Мандзин став срібним призером шоу-гонки

У місті Вісбаден в Німеччині відбулися шоу-гонки City Biathlon 2023. Разом із партнеркою з Німеччини Емі Фаб'єн Дункель тернопільський біатлоніст Віталій Мандзин став срібним призером цієї шоу-гонки. Про це повідомили на сайті ЗУНУ.
У змішаній гонці з шести пар учасників були також два інтернаціональних дуети, у якому виступив Віталій.
Під час підготовки до сезону біатлоніст злетів з траси. В ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт Мандзин пояснив, що саме сталося з ним. Під час проходження траси на тренуванні його лижеролер зарився, внаслідок чого він злетів з неї та впав. Внаслідок падіння біатлоністу наклали шість швів.
Окрім накладених швів, Мандзин повідомив, що має проблему зі згинанням ноги. Саме через це він міг не виступити у Вісбадені.
Що відомо
- Окрім Мандзина, на шоу-гонці у Вісбадені мають виступити ще два українські біатлоністи - Дмитро Підручний та Юлія Джима.
- Мандзин у сезоні 2022/23 дебютував у складі збірної України на рівні Кубка світу. Він пробіг спринтерські гонки у Гохфільцені та Ансі, але до залікової зони не потрапляв.
- Також у сезоні 2022/23 Мандзин здобув "бронзу" юніорського чемпіонату Європи з біатлону - у складі змішаної естафети. Крім цього, він вигравав "срібло" у чоловічій естафеті та "бронзу" у гонці переслідування на етапах Юніорського Кубка IBU.