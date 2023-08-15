Тернопільський біатлоніст Віталій Мандзин став срібним призером шоу-гонки

У місті Вісбаден в Німеччині відбулися шоу-гонки City Biathlon 2023. Разом із партнеркою з Німеччини Емі Фаб'єн Дункель тернопільський біатлоніст Віталій Мандзин став срібним призером цієї шоу-гонки. Про це повідомили на сайті ЗУНУ.

У змішаній гонці з шести пар учасників були також два інтернаціональних дуети, у якому виступив Віталій.

Під час підготовки до сезону біатлоніст злетів з траси. В ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт Мандзин пояснив, що саме сталося з ним. Під час проходження траси на тренуванні його лижеролер зарився, внаслідок чого він злетів з неї та впав. Внаслідок падіння біатлоністу наклали шість швів.

Окрім накладених швів, Мандзин повідомив, що має проблему зі згинанням ноги. Саме через це він міг не виступити у Вісбадені.

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