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Тернопільський біатлоніст Віталій Мандзин став срібним призером шоу-гонки
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Тернопільський біатлоніст Віталій Мандзин став срібним призером шоу-гонки

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Тернопільський біатлоніст Віталій Мандзин став срібним призером шоу-гонки
Віталій Мандзин. Фото: Biathlon

У місті Вісбаден в Німеччині відбулися шоу-гонки City Biathlon 2023. Разом із партнеркою з Німеччини Емі Фаб'єн Дункель тернопільський біатлоніст Віталій Мандзин став срібним призером цієї шоу-гонки. Про це повідомили на сайті ЗУНУ.

У змішаній гонці з шести пар учасників були також два інтернаціональних дуети, у якому виступив Віталій.

Під час підготовки до сезону біатлоніст злетів з траси. В ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт Мандзин пояснив, що саме сталося з ним. Під час проходження траси на тренуванні його лижеролер зарився, внаслідок чого він злетів з неї та впав. Внаслідок падіння біатлоністу наклали шість швів.

Окрім накладених швів, Мандзин повідомив, що має проблему зі згинанням ноги. Саме через це він міг не виступити у Вісбадені.

Що відомо

  • Окрім Мандзина, на шоу-гонці у Вісбадені мають виступити ще два українські біатлоністи - Дмитро Підручний та Юлія Джима.
  • Мандзин у сезоні 2022/23 дебютував у складі збірної України на рівні Кубка світу. Він пробіг спринтерські гонки у Гохфільцені та Ансі, але до залікової зони не потрапляв.
  • Також у сезоні 2022/23 Мандзин здобув "бронзу" юніорського чемпіонату Європи з біатлону - у складі змішаної естафети. Крім цього, він вигравав "срібло" у чоловічій естафеті та "бронзу" у гонці переслідування на етапах Юніорського Кубка IBU.
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