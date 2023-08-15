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Загинуло 30 нутрій та три кролі: у Носівській громаді на Чернігівщині сталася пожежа
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Загинуло 30 нутрій та три кролі: у Носівській громаді на Чернігівщині сталася пожежа

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Загинуло 30 нутрій та три кролі: у Носівській громаді на Чернігівщині сталася пожежа
ФОТО: ГУ ДСНС в Чернігівській області

У селі Володькова Дівиця Носівської громади на вулиці Вербовій горіла дерев'яна господарча будівля. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА.

Залишки господарчої будівлі у Володьковій Дівиці
Залишки господарчої будівлі у Володьковій Дівиці. ФОТО: ГУ ДСНС в Чернігівській області

Вогонь знищив покрівлю, перекриття та стіни будівлі. Внаслідок пожежі загинули 30 голів нутрій та три кролі.

Залишки господарчої будівлі у Володьковій Дівиці
Залишки господарчої будівлі у Володьковій Дівиці. ФОТО: ГУ ДСНС в Чернігівській області

Причина пожежі — коротке замикання електромережі.

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