Харківську область додали до переліку регіонів, жителі яких можуть зареєструвати право на нерухоме майно через "Дію".

Про це 15 серпня повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

"Зареєструвати права на нерухоме майно можна вже в 10 областях. Розширюємо можливості. Тепер послуга доступна в Полтавській області та в більшості громад Харківської", — сказано у повідомленні.

Скористатися послугою можна у таких громадах Харківської області:

Краснокутська;

Дергачівська;

Солоницівська;

Вільхівська;

Люботинська;

Коломацька;

Мереф'янська;

Безлюдівська;

Зміївська;

Слобожанська;

Балаклійська;

Борівська;

Олексіївська;

Первомайська;

Барвінківська;

Близнюківська.

Як зареєструвати права на нерухоме майно через "Дію"

У Мінцифри розказали про механізм, як користувач "Дії" може зареєструвати права. Користувачу треба виконати чотири кроки:

Авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою кваліфікованого електронного підпису; Заповнити заяву за посиланням. Завантажити документи про зареєстровані до 1 січня 2013 року речові права на об’єкт нерухомої власності у форматі PDF або JPEG; Перевірити сформовану заяву та підписати її електронним підписом.

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