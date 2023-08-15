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Жителі Харківщини можуть зареєструвати права на нерухомість у "Дії". Як це зробити
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Жителі Харківщини можуть зареєструвати права на нерухомість у "Дії". Як це зробити

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Дія
Ілюстартивне фото: "Дія"

Харківську область додали до переліку регіонів, жителі яких можуть зареєструвати право на нерухоме майно через "Дію".

Про це 15 серпня повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

"Зареєструвати права на нерухоме майно можна вже в 10 областях. Розширюємо можливості. Тепер послуга доступна в Полтавській області та в більшості громад Харківської", — сказано у повідомленні.

Скористатися послугою можна у таких громадах Харківської області:

  • Краснокутська;
  • Дергачівська;
  • Солоницівська;
  • Вільхівська;
  • Люботинська;
  • Коломацька;
  • Мереф'янська;
  • Безлюдівська;
  • Зміївська;
  • Слобожанська;
  • Балаклійська;
  • Борівська;
  • Олексіївська;
  • Первомайська;
  • Барвінківська;
  • Близнюківська.

Як зареєструвати права на нерухоме майно через "Дію"

У Мінцифри розказали про механізм, як користувач "Дії" може зареєструвати права. Користувачу треба виконати чотири кроки:

  1. Авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою кваліфікованого електронного підпису;
  2. Заповнити заяву за посиланням.
  3. Завантажити документи про зареєстровані до 1 січня 2013 року речові права на об’єкт нерухомої власності у форматі PDF або JPEG;
  4. Перевірити сформовану заяву та підписати її електронним підписом.

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