Харківську область додали до переліку регіонів, жителі яких можуть зареєструвати право на нерухоме майно через "Дію".
Про це 15 серпня повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.
"Зареєструвати права на нерухоме майно можна вже в 10 областях. Розширюємо можливості. Тепер послуга доступна в Полтавській області та в більшості громад Харківської", — сказано у повідомленні.
Скористатися послугою можна у таких громадах Харківської області:
- Краснокутська;
- Дергачівська;
- Солоницівська;
- Вільхівська;
- Люботинська;
- Коломацька;
- Мереф'янська;
- Безлюдівська;
- Зміївська;
- Слобожанська;
- Балаклійська;
- Борівська;
- Олексіївська;
- Первомайська;
- Барвінківська;
- Близнюківська.
Як зареєструвати права на нерухоме майно через "Дію"
У Мінцифри розказали про механізм, як користувач "Дії" може зареєструвати права. Користувачу треба виконати чотири кроки:
- Авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою кваліфікованого електронного підпису;
- Заповнити заяву за посиланням.
- Завантажити документи про зареєстровані до 1 січня 2013 року речові права на об’єкт нерухомої власності у форматі PDF або JPEG;
- Перевірити сформовану заяву та підписати її електронним підписом.
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