На Тернопільщині за фактом масового отруєння людей збаразькі поліцейські розпочали кримінальне провадження. Про це повідомили на сайті управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці з‘ясували, що 12 серпня у Збаражі відкрили новий суші-бар, а 13-14 серпня 17 його відвідувачів звернулися до інфекційного відділення Збаразької центральної лікарні з ознаками отруєння.

Медичний директор Збаразької центральної лікарні Олег Коваль розповів, що у інфекційне відділення лікарні госпіталізували 26 осіб. Чоловік каже, скільки людей отруїлося невідомо, оскільки деякі з них зверталися до сімейних лікарів. За його словами, їхній стан середньої та легкої важкості.

"Лікарі медичної установи на запит поліцейських підтвердили інформацію про масове звернення пацієнтів, а також повідомили про подію санепідемстанцію та співробітників Держпродспоживслужби. Фахівці відібрали необхідні взірці їжі для лабораторних досліджень. Наразі заклад харчування не працює. Його власники співпрацюють з поліцією та контролюючими установами", — йдеться у повідомленні.

Відомості за даним фактом правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 325 ККУ — порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. За це передбачено штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.