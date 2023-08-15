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Оприлюднили програму Одеського кінофестивалю в Чернівцях: розклад сеансів
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Оприлюднили програму Одеського кінофестивалю в Чернівцях: розклад сеансів

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Оприлюднили програму Одеського кінофестивалю в Чернівцях: розклад сеансів
Фото ілюстративне. Джерело: Суспільне Чернівці

У центрі імені Івана Миколайчука оприлюднили розклад сеансів фільмів Одеського кінофестивалю. З 19 по 26 серпня основна частина подій фестивалю відбудеться у Чернівцях. Показувати фільми будуть на двох локаціях міста.

Про це повідомили на сторінці центру Миколайчука у Facebook.

У Чернівцях покази фільму відбудуться у кіномистецькому центрі імені Івана Миколайчука на вулиці Головній, 140 та у кіноконцертній залі кінотеатру "Чернівці" на вулиці Університетській, 10.

Розклад сеансів

Культурно-мистецький центр імені Миколайчука

19 серпня

  • 10:30 – "Батьківщина", режисери Ганна Бадзяка та Олександр Михалкович.
  • 13:30 – "Війна в моїй голові", режисери Сергій Касторних та Олександр Авшаров. Показ за участі творчої групи фільму.

20 серпня

  • 13:30 – "Крихка пам'ять", режисер Ігор Іванько;
  • 16:30 – "Памфір", режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук. За участі творчої групи фільму;
  • 19:30 – "Полум'яне небо", режисер Крістіан Петцольд.

21 серпня

  • 10:30 – "Область героїв", режисер Артур Лерман. За участі творчої групи фільму;
  • 13:30 – "Сашенька", режисер Олександр Жовна. Показ відбудеться за участі творчої групи фільму;
  • 16:30 – "На адаманті", режисер Ніколя Філібер;
  • 19:30 – "Мій Карпатський дідусь", режисер Заза Буадзе. За участі творчої групи фільму.

22 серпня

  • 10:30 – "Без права на дубль", режисер Андрій Мозговий.
  • 13:30 – "Деміург", режисерка Оксана Семак;
  • 16:30 – "Валерія виходить заміж", режисерка Міхаль Вінік. За участі творчої групи фільму;
  • 19:30 – "Ссавці", режисер Себастьян Михайлеску.

23 серпня

  • 11:30 – "Батьківщина – це простір у часі", режисер Томас Хайзе;
  • 16:30 – "Сивочолі гравці", режисер Ден Лобб. За участі творчої групи фільму;
  • 19:30 – "День незалежності", режисер Володимир Тихий; За участі творчої групи фільму.

24 серпня

  • 10:30 – "Мирний-21", режисер Ахтем Сеітаблаєв. За участі творчої групи фільму;
  • 13:30 – "Ми не згаснемо", режисерка Аліса Коваленко. За участі творчої групи фільму;
  • 16:30 – "ШТТЛ", режисер Аді Вальтер. За участі творчої групи фільму;
  • 19:30 – "Сестри", режисерка Лінда Олте.

25 серпня

  • 10:30 – "Civil pitch 2.0. Кіно, що наближає перемогу", режисери Павло Дорогой, Леся Дяк. За участі творчої групи фільму;
  • 13:30 – "Ти мене любиш", режисерка Тоня Ноябрьова. Показ відбудеться за участі творчої групи фільму;
  • 16:30 – "Звідку куди", режисер Мачек Хамела. Показ за участі творчої групи фільму;
  • 19:30 – "Правило двох стін", режисер Девів Гутнік. Показ за участі творчої групи фільму.

26 серпня

  • 10:30 – "Крик моєї крові: історія Gogol Bordello", режисери Нейт Поммер та Ерік Вайнріб. За участі творчої групи фільму;
  • 13:30 – "Дивертисмент", режисерка Марі-Кастіль Менсьойно-Шаар.

Кіноконцертна зала "Чернівці"

19 серпня

  • 10:30 – "ШТТЛ", режисер Аді Вальтер;
  • 13:30 – "Валерія виходить заміж", режисерка Міхаль Вінік;
  • 16:30 – "Бачення метелика", режисер Максим Наконечний;
  • 19:30 – "В Україні", режисери Томаш Вольський, Пьотр Павлус.

20 серпня

  • 13:30 – "Сестри", режисерка Лінда Олте;
  • 16:30 – "Правило двох стін", режисер Девів Гутнік;
  • 19:30 – "Батьківщина", режисери Ганна Бадзяка та Олександр Михалкович. Показ відбудеться за участі творчої групи фільму.

21 серпня

  • 10:30 – "Ссавці", режисер Себастьян Михайлеску;
  • 13:30 – "Республіка мовчання", режисерка Діана Ель Джейруді;
  • 19:30 – "Дивертисмент", режисерка Марі-Кастіль Менсьойно-Шаар.

22 серпня

  • 10:30 – "Драм", режисер Юліан Улибін. Показ відбудеться за участі творчої групи фільму;
  • 13:30 – "Гамлет світла", режисер Віктор Булига Показ відбудеться за участі творчої групи фільму;
  • 16:30 – "Довбуш", режисер Олесь Санін;
  • 19:30 – "Крихка пам'ять", режисер Ігор Іванько. Показ відбудеться за участі творчої групи фільму.

23 серпня

  • 10:30 – "Воїни", режисер Влад Левківський. Показ відбудеться за участі творчої групи фільму;
  • 13:30 – "День незалежності", режисер Володимир Тихий;
  • 16:30 – "Деміург", режисер Ольга Семак. Показ відбудеться за участі творчої групи фільму;
  • 19:30 – "Сашенька", режисер Олександр Жовна. Показ відбудеться за участі творчої групи фільму.

24 серпня

  • 10:30 – "Присвячення Єві", режисер Сергій Сторожев. Показ за участі творчої групи фільму;
  • 13:30 – "Мій Карпатський дідусь", режисер Заза Буадзе.
  • 16:30 – "Звір в джунглях", режисер Патрік Шіа;
  • 19:30 – "Ми не згаснемо", режисерка Аліса Коваленко. Показ відбудеться за участі творчої групи фільму;

25 серпня

  • 10:30 – "Міста та їх герої", режисери Ольга Гібелінда, Андрій Литвиненко;
  • 13:30 – "Звідку куди", режисер Мачек Хамела;
  • 16:30 – "Хліб та сіль", режисер Даміан Коцур. Показ відбудеться за участі творчої групи фільму;
  • 19:30 – "Ти мене любиш", режисерка Тоня Ноябрьова. Показ відбудеться за участі творчої групи фільму.

26 серпня

  • 10:30 – "Полум'яне небо", режисер Крістіан Петцольд;
  • 13:30 – "Афтер", режисер Ентоні Лапія;
  • 16:30 – "Крик моєї крові: історія Gogol Botdello", режисери Нейт Поммер та Ерік Вайнріб;
  • 19:30 – Показ фільму призера кінофестивалю.

На фестивалі не буде абонементів. Натомість глядачі можуть купити квиток окремо на кожний фільм. Зробити це можна в касі центру Миколайчука або онлайн.

Що відомо про Одеський міжнародний кінофестиваль

  • Одеський міжнародний кінофестиваль — один із найбільших глядацьких кінофестивалів у Східній Європі, головний фестиваль національного кіно. Саме на ОМКФ проходять прем’єри найбільш очікуваних національних фільмів, а також дебютують молоді митці.
  • Торік директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Анна Мачух відвідала фестиваль "Миколайчук OPEN" у Чернівцях. За її словами, місто є одним з найбезпечніших у країні й це вплинуло на вибір міста проведення кінофестивалю.

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