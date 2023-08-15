У Чернівецькій області двічі фіксували рух ракети під час повітряної тривоги

У повітряному просторі Чернівецької області двічі фіксували рух ракети під час повітряної тривоги 15 серпня. Згодом вона змінила напрямок руху на Львівську область.

Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк у Telegram.

Повітряна тривога розпочалася о 4:03. Вперше ракету РФ у повітряному просторі Чернівецької області зафіксували о 5:05, вдруге — о 5:11.

О 5:24 Запаранюк повідомив, що ракету змінила напрямок руху на Львівську область.

Що відомо

О 5:31 у Львові було чутно вибух. Згодом голова Львівської ОВА Козицький повідомив про влучання. Зокрема, ракета влучила у дитячий майданчик, також у місті пошкоджені уламками житлові будинки та дитсадок, повідомив мер Садовий.

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