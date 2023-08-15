Ракетні удари по Львову, Луцьку, Дніпру та Смілі. Як минула ніч у регіонах

Вночі 15 серпня РФ завдала чергової масованої ракетної атаки по Україні. Ударів зокрема зазнали, Львів, Луцьк, Дніпро, Черкащина. Загалом під обстрілами опинилися 15 областей.

Про ситуацію з обстрілами в регіонах Суспільному повідомили у зведенні обласних державних адміністрацій.

Київщина: повітряна тривога тривала дві години. В області працювало ППО. Жертв, постраждалих, влучань немає. Оперативні групи продовжують роботу над виявленням можливих пошкоджень внаслідок падіння уламків.

Черкаська: зранку РФ завдала ракетних ударів по області. Зокрема, у Смілі ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу. Обійшлося без потерпілих.

Водночас пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Частина міста наразі без води. На місці працюють відповідні служби. Дані щодо наслідків уточнюються.

Львівщина: у Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки. Було загоряння. Є руйнування. Людей евакуювали. Інформації про загиблих наразі не надходило.

Невеликі загоряння фіксували і в інших частинах Львова. Їх оперативно загасили. В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі.

У двох населених пунктах біля Львова пошкоджені 10 будинків та транспортні засоби.

Попередньо відомо про 10 потерпілих. Інформація ще уточнюється.

Івано-Франківська: внаслідок ракетних обстрілів сьогодні зранку на території Коломийського району області зафіксовано падіння уламків ракет в Булелуя Снятинської ОТГ. Пошкоджено 2 господарські будівлі та житловий будинок. Постраждалих немає.

Волинь: під час нічної повітряної тривоги в області працювали сили ППО; є влучання в одне із підприємств промисловості у Луцьку. Наразі відомо про трьох загиблих та трьох потерпілих.

Триває ліквідація наслідків. Детальна інформація зʼясовується.

Хмельниччина: вранці, під час повітряної тривоги, було чутно серію вибухів в області. В регіоні працювали сили ППО. Даних про ушкодження об’єктів, падіння уламків наразі немає. Постраждалих немає. Інформація уточнюється.

Чернігівщина: за добу — 5 обстрілів (82 вибухи). Війська РФ використовували міномети та артилерію:

по Семенівській міській громаді Новгород-Сіверського району – у напрямку сіл Тимоновичі та Карповичі із мінометів, села Хотіївка – з артилерії.

по Новгород-Сіверській міській громаді — у напрямку села Гремʼяч двічі із мінометів.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: вчора протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння. Зафіксовано 156 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Шалигинська, Середино-Будська, Краснопільська, Есманська, Великописарівська громади. Били з мінометів, артилерії, гранатометів. Також з гелікоптера здійснено пуск ракет НАР.

Обійшлося без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Дніпропетровщина: вранці 15 серпня РФ завдали масованого ракетного удару по Дніпру. Поцілили по промисловому підприємству. Пожежу локалізували.

Поранені дві людини. 59-річна жінка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома. 70-річного чоловіка госпіталізували, у стані середньої тяжкості.

Загалом під час ранкової масованої атаки захисники з ПвК "Схід" збили над Дніпропетровщиною 7 крилатих ракет Х-101/555. Інші дані щодо наслідків уточнюються.

Запорізька: за минулу добу війська РФ завдали 107 ударів по 29 населених пунктах.

92 артилерійських обстріли прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новодарівки, Новоандріївки, Левадного, Білогір'я, Верхньої Терси, Щербаків, Темирівки, Полтавки, Малинівки, Гуляйпільського, Приютного, Степногірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Павлівки та Плавнів.

Степове постраждало від чотирьох ракетних ударів, шість обстрілів з РСЗВ прийшлися по Павлівці, Новодарівці, Темирівці, Ольгівському та Білогір'ю, два авіаудари — по Оріхову та Таврійському, а три БПЛА-атаки на Залізничне та Новодарівку.

Надійшло 32 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об’єктів інфраструктури в результаті російських обстрілів. Люди не постраждали.

Харківщина: за добу по області — одна людина загинула, 10 — поранених.

На Слобожанському напрямку росіяни з мінометів та артилерії обстріляли населені пункти Огірцеве, Гатище, Плетенівка Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку завдали авіаційних ударів в районах Іванівки та Загризового. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Фиголівка, Петропавлівка, Орлянське, Кучерівка, Подоли, Першотравневе.

Внаслідок обстрілу с. Подоли Куп'янського району зазнали поранення та були госпіталізовані 44-річна жінка та 51-річний чоловік.

Внаслідок російського обстрілу з танків смт Козача Лопань Харківського району загинув 50-річний чоловік. Зазнали поранення ще четверо людей.

Внаслідок обстрілу с. Бугаївка Чугуївського району пошкоджено 3 адмінбудівлі та 2 приватних будинки. Зазнали поранення 2 жінки, а також хлопець 14 років.

Луганщина: під загрозою ударів з неба перебувають усі звільнені населені пункти – від Стельмахівки до Білогорівки.

Артилерійський вогонь росіяни відкрили по Невському, Діброві та Білогорівці. За добу здійснили 139 обстрілів (510 снарядів).

Донеччина: за добу окупанти обстріляли 13 населених пунктів: Авдіївка, Краматорськ, Часів Яр, смт Велика Новосілка, смт Ямпіль, с.Богоявленка, с.Карлівка, с.Кліщіївка, с.Новоукраїнка, с.Предтечине, с.Пречистівка, с.Степанівка, Слов'янськ.

Пошкоджено 6 житлових будинків (з них один — багатоквартирний), продовольчий склад, гараж, адмінбудівля автобази, цивільний автомобіль, будівлі 4 промислових підприємств.

По області за добу — одна людина загинула, 4 поранених.

Миколаївщина: вчора з реактивних систем залпового вогню армія РФ завдавала ударів по узбережжю Очакова. Під російським мінометним обстрілом перебувала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області росіяни здійснили 71 обстріл (290 снарядів), з них по м. Херсон — 6 обстрілів (28 снарядів).

Російські військові поцілили у райони 28 населених пунктів області; будівлю школи у Херсонському районі.

Всього за добу через російську агресію 9 людей дістали поранення.