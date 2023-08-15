538 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Армія РФ продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 14 серпня, відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- На Херсонському напрямку війська РФ з авіації вдарили в районі Ольгівки. З артилерії обстріляли понад 20 населених пунктів. Серед них Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Республіканець, Новокаїри, Комишани та Херсон.
- Російські війська обстріляли Херсон. За даними прокуратури, відомо про чотирьох поранених внаслідок обстрілу Херсонщини армією РФ. Двох людей ушпиталили. Також пошкоджені будинки і господарські споруди. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
- Через атаку російських військ були пошкоджені склади та автомобіль громадської організації ADRA. Розподіл та роздачу допомоги з 11 серпня припинили.
- Російська армія атакувала житловий будинок у Понятівці Дар'ївської громади. Поранений господар оселі. Його шпиталізували з втратою руки.
- Не Херсонщині судитимуть депутата однієї з місцевих рад Бериславського району за замах на вбивство товариша. Під час застілля обвинувачений з автомата вистрілив у бік чоловіка. Запобігти вбивству допоміг опір потерпілого та його дружини. Йому загрожує ув'язнення строком до 10 років.
- На Херсонщині протягом доби вибухотехніки розмінували майже п'ять гектарів території та понад три кілометри ліній електропередач. Також знешкодили 35 вибухонебезпечних предметів.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
У Херсоні потрібні донори усіх груп крові
На 16 серпня Херсонський обласний центр крові потребує донорів усіх груп крові. Особливо — з негативними резус-факторами. Кров необхідна важкохворим та пораненим внаслідок обстрілів місцевим жителям. Донорів чекають з 8 до 13 години за адресою: Миколаївське шосе, 7.
"Чорноморські ігри" у Києві: через окупацію Скадовська фестиваль відбувся у столиці
У Києві відбувся 19-й Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль "Чорноморські Ігри". Його провели в столиці, оскільки постійне місце проведення фестивалю — місто Скадовськ — тимчасово окуповане. Особливе місце на фестивалі отримав спеціальний творчий хаб для дітей та дорослих митців з Херсонщини. Тут були майстер-класи, виставки, мініярмарок, кінопокази, виступи музикантів, театральні постановки.
Інга Зіновік із дітьми виїхала з тимчасово окупованого Каховського району майже рік тому. Коли почули, що "Чорноморські ігри" відбудуться в Києві, вирішили обов'язково відвідати захід.
"Ми не раз відпочивали в Скадовську, багато раз там були. І коли я почула, що "Чорноморські ігри" тут, у Києві, було дуже цікаво і хотілося побачити, відчути цю атмосферу. Тут дуже цікаво, дуже класні концерти, класні ігри", — говорить жінка.
"Тут у нас майстер-класи з Херсонського хабу працюють, дітям дарують подарунки. Тобто все, щоб наші діти посміхалися. За один раз ми можемо зробити майстер-класи для 120 дітей. Також працюють аніматори, допомагають волонтери. Є розважальна програма, також є концертна частина", — розповів голова БФ "Support Kherson" Нісар Ахмад.
На фестивалі були представлені виставки херсонських митців, просвітницькі стенди "Вкрадена спадщина", документальний фільм про сонячних дітей Херсонщини. Також організували фотозони та ярмарок.
"Ці ілюстрації, які ви тут бачите, малювала моя донька, яка була певний час в окупації. Маргарита намалювала ці славні картинки з посиланням, що українці - єдині, і разом ми сила. І все це ми зробили з однією доброю місією - щоб подарувати дітям позитивні емоції сьогодні, щоб діти зустрілися, херсонці зустрілися, поспілкувалися і пораділи один одному", — засновниця БФ "Крила" Олександра Книга.
У вокальному конкурсі діти змагались у 8-ми номінаціях за віковими категоріями. Організатори отримали 517 заявок з 25 областей України та 12 країн світу. Гран-прі Чорноморських ігор 2023 отримала Єва Генова з Рівненщини.
Херсонська область - повітряна тривога!
Внаслідок обстрілу Львового на Херсонщині поранені троє людей
Російська армія обстріляла Львове на Херсонщині. Поранені двоє чоловіків та жінка. Їх шпиталізували до лікарні, повідомила у Telegram Херсонська ОВА.
У Миролюбівці на Херсонщині відновили газопостачання
На Херсонщині у Миролюбівці Білозерської громади відновили газопостачання. Фахівці продовжують працювати у Трудолюбівці, Зарічному, Добрянці, Потьомкиному та Олександрівці. Повідомив у Telegram керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Російські війська вдарили з авіації по Миколаївці та Садовому
На Херсонському напрямку російська армія з авіації вдарила по Миколаївці та Садовому, з артилерії обстріляла Херсон та Понятівку. Про це у вечірньому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.
У Херсоні священник московського патріархату обікрав лікарняний храм
У Херсоні 15 серпня архимандрит Афанасій (Бурдюх), який служить в Свято-Духівському кафедральному соборі, обікрав та осквернив лікарняний храм, який рішенням загальних зборів громади приєднався до ПЦУ. Про це у Facebook повідомив керуючий Херсонською єпархією ПЦУ єпископ Нікодим.
За словами єпископа, священник виніс з вівтаря почергово Дарохранительницю, напрестольні хрест і Євангеліє, Чашу і весь євхаристійний набір. Також намагався знайти протокол вчорашніх зборів.
Війська РФ вдень обстріляли Херсон, поранена жінка
За повідомленням Херсонської обласної прокуратури, війська РФ також обстріляли Херсон. Поранена 29-річна жінка. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та автотранспорт.
Армія РФ випустила по Новодмитрівці 12 снарядів
Російські війська атакували Новодмитрівку на Херсонщині. Пошкоджені щонайменше десять житлових будинків. Поранений 71-річний чоловік, який знаходився на подвірʼї будинку. Його шпиталізували. Про це у Telegram повідомив керівник Херсонської ОВа Олександр Прокудін.
Вибухотехніки Херсонщини отримали два броньовані оперативно-рятувальні автомобілі
Сапери ДСНС Херсонщини отримали два броньовані оперативно-рятувальні автомобілі від благодійного фонду "Українські вогнеборці". Про це у Telegram повідомила ДСНС України.
За її даними авто Land Rover Defender мають броньований кузов, двері та вікна і у разі обстрілу допоможуть саперам оперативно покинути небезпечну зону. А у випадку наїзду на міну захистять піротехніків.
"Психологи на війні": на Херсонщині дітям допомагають подолати наслідки окупації та обстрілів
На Херсонщині учасники проєкту "Психологи на війні" разом із дитячою точкою ЮНІСЕФ "Спільно" об’єднали зусилля, щоб підтримати херсонських дітей. Проєкт існує понад рік. Участь у ньому беруть лікарі, психологи і психотерапевти з Київщини. Щоп’ятниці спеціалісти працюють у Херсоні, раз на тиждень виїжджають у деокуповані села правобережжя області.
Херсонка Наталя Орлова привела доньку Софію на заняття. За її словами тут дитина може отримати психологічну підтримку і допомогу.
"Стараємося по можливості відвідувати, щоб діти розвивалися і трішки настрій у них покращувався", — говорить жінка.
Учасники проєкту "Психологи на війні" два місяці співпрацюють з дитячою точкою ЮНІСЕФ “Спільно” у Херсоні, розказав координатор Андрій Кличановський. Роботу в регіоні розпочали після підриву російськими військовими Каховської ГЕС.
"Ми були у Киселівці, у Чорнобаївці, ми були в інших селищах і бачимо, що люди поступово повертаються, привозять своїх дітей, онуків. Але зараз не можна сказати, що діти безхазяйні, бо є батьки поряд, але у такій виховній та спеціальній роботі є певна прогалина", — розповів координатор.
Супервізор проєкту дитячої точки "Спільно" у Херсоні Рід Рефатов говорить, що на Херсонщині вдалося добре налагодити роботу.
"Дуже нам пощастило знайти один одного, здебільшого у нас в точках надається психологічна допомога, але такий потужний колега, який з’явився, дуже допоміг з організацією. Особливо у пунктах, де ми працюємо в області", — сказав Рід Рефатов.
На Херсонщині встановили ще два мобільних укриття
На Херсонщині у Бериславі та Червоному Маяку встановили мобільні бетонні укриття. Їх облаштували на центральних вулицях, у місцях найбільшого скупчення людей.
Про це у Telegram повідомила Херсонська ОВА.
Російські війська обстрілюють центр Херсона
Перший заступник голови облради Юрій Собоолевський повідомив про обстріли центра Херсона.
Херсонська область - повітряна тривога!
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
На Херсонщині з 15 серпня по 30 вересня заборонений вилов раків
На Херсонщині у нижній частині Каховського водосховища з 15 серпня по 30 вересня та у Дніпровсько-Бузькій еструарній системі з 10 серпня по 20 вересня заборонений вилов раків, повідомила у Telegram Держекоінспекція.
Під час заборони — покарання від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності. Крім того, порушнику доведеться сплатити 3332 грн за кожну особину.
У Київській області затримали "кінолога", який працював на російських окупантів на Херсонщині
Правоохоронці затримали та оголосили підозру у колабораційній діяльності жителю Херсонщини, який працював так званим "інструктором-кінологом" Голопристанської виправної колонії.
"У захопленій установі підозрюваний працював до жовтня 2022 року старшим інструктором-кінологом. Згодом переїхав до міста Бровари на Київщині та зареєструвався як ВПО. Чоловіка затримали та тримають під вартою", — повідомляє прокуратура.
На Херсонщині у Посад-Покровському почали будувати перші будинки
На Херсонщині у Посад-Покровському почали будувати перші п'ять будинків у межах експериментального проєкту відбудови села після вторгнення РФ, повідомляє в Telegram ОВА. Кожен з відбудованих будинків матиме 70 метрів квадратних та внутрішнє оздоблення. Також триває проєктування об’єктів соціальної інфраструктури та відновлення комунікацій. Зокрема, водо- та газопостачання.
Роботи планують закінчити до нового року.
Обійняла псевдопосаду у гідрометеорологічному коледжу. Херсону підозрюють у колабораціонізмі
У колабораційній діяльності підозрюють херсонку, яка добровільно обійняла посаду "заступниці директора" захопленого гідрометеорологічного коледжу. Вона викладала предмети та оформлювала документи російською мовою. За це їй може загрожувати до трьох років позбавлення волі, про це йдеться в Telegram Херсонської обласної прокуратури.
Донька загиблого херсонця Ігоря Попова просить надати йому звання Герой України
Донька загиблого жителя Херсона Ігоря Попова Альона Мамросова просить підтримати петицію про присвоєння батькові посмертно звання Герой України. Про це вона розповіла Суспільному.
Батько Альони виїхав з окупованого Херсона у вересні 2022 року, за місяць був мобілізований. Служив старшим бойовим медиком у 110 окремій механізованій бригаді. Її батько загинув в Авдіївці Донецької області 11 липня 2023 року під час виконання бойового завдання. У нього залишилася дружина, троє дітей та троє онуків.
Нова українська школа: Херсонська громада отримала 19 тисяч підручників
Херсонська громада отримала 19 тисяч підручників для учнів шостих класів, як будуть вчитись за програмою Нова українська школа. Про це йдеться в Telegram керівника Херсонської міської ради Романа Мрочко. За цими підручниками, учні шостих класів зможуть вивчати українську та зарубіжну літературу, історію України та світу, математику, природничі науки.
Очолив юридичний відділ Укрпошти та передав майно окупаційній владі. В Херсоні затримали підозрюваного у пособництві РФ
У Херсоні затримали чоловіка, якого підозрюють у пособництві РФ. Під час окупації міста, він "очолив" юридичний відділ Укрпошти та оформив передачу матеріальної бази на користь окупаційної влади. Підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років ув'язнення, повідомляє в Telegram СБУ.
На Херсонщину у Дар'ївську громаду відправили гуманітарний вантаж з матеріалами для ремонтних робіт
На Херсонщину у Дар'ївську громаду відправили гуманітарний вантаж з матеріалами для ремонтних робіт: шифером та піском. Його передали за підтримки благодійного фонду "Ранок Відродження". Щоб отримати матеріали, необхідно звернутись до сільської ради. Про це йдеться в Telegram Херсонської ОВА.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Херсонська область - повітряна тривога!
У Херсоні та області — повітряна тривога!
Сили оборони знищили шість човнів та дев'ять великоколіберних гармат військ РФ на лівобережжі Херсонщини
Сили оборони за добу знищили шість човнів, десять одиниць автобронетехніки, дев'ять великокаліберних гармат та 63 військовослужбовці армії РФ на тимчасово окупованій території Херсонщини. Про це в телемарафоні "Єдині новини" повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк.
"Обстріли продовжуються. Зараз максимально вкривають практично кожен населений пункт правого берега і намагаються влучати у скупчення людей і житлові сектори. Ми намагаємося максимально полегшити життя правого берега", — сказала Гуменюк.
Військові РФ 15 разів за добу обстріляли Херсонську громаду
Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу російська армія обстріляла 15 разів, використала для цього 62 снаряди. Про це в Telegram повідомила МВА.
Ураження зафіксували у Херсоні, Садовому та Антонівці. Внаслідок обстрілів за минулу добу п'ятеро людей поранені, йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілів Херсонщини поранені дев'ятеро людей
Через обстріли російськими військами деокупованої Херсонщини поранені дев'ятеро людей. Про це в Telegram повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Загалом за добу армія РФ 71 раз обстріляла територію Херсонської області. З мінометів, артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню, дронів та авіації випустила 290 снарядів, по Херсону — 28. Пошкоджена школа у Херсонському районі, йдеться в повідомленні.
Окупанти погрожують адмінвідповідальністю батькам, які не віддадуть дітей до російської школи
Російські окупанти на тимчасово захопленій ними території Херсонської області організували навчальний процес за російською програмою. Батькам, які відмовляться віддати дітей до російської школи, погрожують адмінвідповідальністю, повідомив Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на ранок 15 серпня.
За даними Генштабу, російська окупаційна адміністрація відкрила школу в Бехтерах, де зобов’язала навчатися дітей з населених пунктів — Облої, Тендрівське, Збур’ївка та Новочорномор’я.
Російська армія обстріляла 20 населених пунктів на Херсонщині
На Херсонському напрямку російська армія завдала авіаційного удару по Ольгівці, з артилерії обстріляла понад 20 населених пунктів Херсонщини. Про це повідомив Генштаб в оперативній інформації станом на ранок 15 серпня.
Зокрема під обстріли потрапили — Дніпровське, Берегове, Велетенське, Широка Балка Херсонської області та місто Херсон, йдеться в повідомленні.