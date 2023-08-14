537 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Армія РФ продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область. Водночас на Херсонщині долають наслідки штучної повені, яка виникла через підрив російськими військами Каховської ГЕС, та відбудовують звільнені населені пункти у рамках програми "Пліч-о-пліч".
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 13 серпня, відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- Під ранок російська армія обстріляла Велетенське Білозерської громади. Тяжкі поранення отримав 28-річний чоловік. У нього діагностували 70% опіків тіла – обличчя, тулуба, рук, ніг та дихальних шляхів. Він перебуває у реанімаційному відділенні.
- Вдень армія РФ з РСЗВ вдарила по Станіславу. Загинули дві людини, є поранений. Серед загиблих пастор християнської церкви Микола Тачишвілі. Зруйновані та пошкоджені п'ять приватних житлових будинків.
- У Широкій Балці внаслідок обстрілів загинула родина з п'яти людей: двоє чоловіків та жінка, а також дівчинка, якій було 23 дні. Пізніше в лікарні помер 12-річний хлопчик.
- Також армія РФ поцілила в магазин у Комишанах. Поранені 49-річний чоловік та 51-річна жінка. У Золотій Балці внаслідок російських обстрілів пошкоджені щонайменше пʼять житлових будинків. 61-річну жінку з уламковими пораненнями шпиталізували.
- Близько 11:30 російські військові з артилерії обстріляли житлові квартали Херсона. Поцілили у багатоповерхівку та поблизу неї. Троє людей поранені, двоє — у важкому стані.
- Російські військові обстріляли Новокаїри Милівської громади. Поранено 61-річного чоловіка.
- Ввечері російські військові обстріляли з авіації та артилерії Білозерку. Пошкоджені щонайменше дванадцять будинків. Поранення отримала 31-річна жінка та чоловік, їм надають медичну допомогу.
- Також армія РФ скинула на Одрадокамʼянку три керовані авіабомби. Зруйновані кілька будинків.
- Сили оборони за бойову добу 12 серпня знищили 70 російських військових і до 24 одиниць техніки. Зокрема, ліквідували п'ять зенітних установок, серед них ЗРК Стріла. А також 8 великокаліберних гармат, 5 мінометів, одну диверсійно-розвідувальну групу та човен російської армії.
- В тимчасово окупованій Горностаївці військові патрулі та представники комендатури військ РФ здійснюють обхід будинків, щоб знайти дезертирів серед своїх військовослужбовців.
У Херсоні вчергове чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Два броньовані оперативно-рятувальні автомобілі отримали сапери ДСНС з Херсонщини
Благодійники фонду "Українські вогнеборці" доправили саперам ДСНС Херсонської області два броньовані оперативно-рятувальні автомобілі. Про це йдеться в Telegram ДСНС України. Як повідомили у відомстві, машини мають броньований кузов, двері та вікна, що допоможе саперам безпечно покинути місце під час обстрілу РФ або при наїзді на міну.
У Криму готуються до псевдовиборів "депутатів" на ТОТ
Окупанти у Криму планують використати територію півострова для проведення незаконних депутатських виборів до тимчасово окупованих Росією частинах української території. Про це повідомило Представництво Президента України в АР Крим у Facebook з посиланням на "документ" з інструкцією, який відправили окупаційним адміністраціям. "Окупанти вже готують схему проведення фейкового голосування та планують використати територію окупованого півострова для проведення незаконних виборів "депутатів" до окупованих частин Запорізької, Херсонської областей, а також так званих "ДНР" і "ЛНР", - йдеться у повідомленні.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
На війні загинув боєць з Херсонщини Володимир Якименко
13 серпня 2023 року при виконанні бойового завдання на російській війні загинув житель Каланчацької громади Херсонщини Володимир Якименко.
Про це у Facebook повідомила Каланчацька селищна військова адміністрація.
Все життя Володимир Якименко проживав у селі Хорли. Там він народився, закінчив школу, створив родину. Він мав великий бойовий досвід, служив у 56 бригаді 21 батальйону “Сармат” з позивним "Плємяш".
Військовий загинув на 36-му році життя.У нього залишились дружина та двоє синів, восьми та трьох з половиною років.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Херсонська область - повітряна тривога!
"Снаряди зруйнували дах. Скло з вікон посипалось на ліжко. Ледве встиг вибігти з кімнати". Херсонці про обстріли РФ
14 серпня оголосили днем жалоби за загиблими на Херсонщині через російські обстріли. За минулу добу семеро людей загинули, 13 поранені. Російські військові продовжили обстрілювати правобережжя і цієї доби. Відомо про кількох поранених у Херсоні та області. Які наслідки обстрілів — дізнались кореспонденти Суспільного.
Близько другої ночі російська армія атакувала середмістя Херсона. Один зі снарядів влучив у квартиру на другому поверсі. Другий розірвався посеред дороги. Від вибуху у сусідніх будівлях вилетіли шибки, говорить Микола Ніколаєв, який живе поруч з обстріляним будинком.
"Чутно було вибухи, десь на початку другої години ночі. Тепер всі наслідки обстрілів прибираю, щоб чисто було, бо ми всі тут ходимо", — каже чоловік.
Микола Кравець чекав на поліцію, щоб зафіксувати наслідки нічого обстрілу. Чоловік говорить – чув два потужних вибухи.
"Я ще встиг з кімнати піти. У мене склопакети оце все вирвало і на ліжко поруч, ледве у туалет забіг. А потім ще один вибух, і снаряди знесли дах. Люк, який на горищі був під таким тиском, що його видавило, тобто вирвало все. Був такий потужний удар, тепер і даху немає", — каже херсонець.
Пожежі через нічні обстріли рятувальники ліквідовували до ранку, розповіла речниця ДСНС області Оксана Ульянова.
"Після обстрілів виникли пожежі у житловому багатоквартирному будинку, медичній установі та складському поміщенні. До гасіння залучили 63 рятувальників та 15 одиниць техніки", — каже Ульянова.
У Херсоні знову чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
На Херсонському напрямку війська РФ обстріляли понад 20 населених пунктів
На Херсонському напрямку війська РФ з авіації вдарили в районі Ольгівки. З артилерії обстріляли понад 20 населених пунктів. Серед них Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Республіканець, Новокаїри, Комишани та Херсон. Про це у вечірньому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Херсоні потрібні донори усіх груп крові
На 15 серпня Херсонський обласний центр крові потребує донорів усіх груп крові. Особливо — з негативними резус-факторами. Кров необхідна важкохворим та пораненим внаслідок обстрілів місцевим жителям. Донорів чекають з 8 до 13 години за адресою: Миколаївське шосе, 7.
"Влада пропонує евакуацію, люди не хочуть лишати оселі". Заступник начальника Білозерської ВА про місцевих жителів
13 серпня російська армія завдала удару керованою авіабомбою по Білозерці Херсонської області, зруйновані 12 будинків, пошкоджена будівля школи та поранені двоє місцевих жителів. Атаки російських військ постійні, проте люди не поспішають евакуюватись.
Про це в телемарафоні "Суспільне. Спротив" повідомив заступник начальника Білозерської військової адміністрації Олексій Журавленко.
"Попри те, що влада пропонує евакуацію, люди не дуже на це реагують. Намагаються лагодити свої будинки, ми надаємо ремонтні тимчасові комплекти - плити ОСБ, будівельну деревину, плівку", — говорить чиновник.
За словами Журавленка, на початок повномасштабної агресії в Білозерській громаді проживали 22 тисячі людей, на момент деокупації — 16 тисяч, зараз — 11,5-12 тисяч. Говорить, люди евакуюються, але замало.
Налагоджував окупаційній владі Інтернет. Херсонського приватного підприємця підозрюють у пособництві РФ
Херсонська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру у пособництві державі-агресору та крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, керівнику приватного підприємства. Його підозрюють у підключенні окупаційної влади до мережі Інтернет.
Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.
За даними слідства, у травні 2022 року підозрюваний працював на окупаційну владу. Він налагоджував підключення до мережі Інтернет у місцях дислокації військових РФ, які перебували у Херсоні.
Внаслідок обстрілів армією РФ Херсона поранені четверо людей
За даними прокуратури у Telegram, відомо про чотирьох поранених внаслідок обстрілу Херсона армією РФ. Двох людей ушпиталили. Також пошкоджені будинки і господарські споруди. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
У Херсоні на Острові неможливо відновити електропостачання через затоплені комунікації — ОВА
Поки у Херсоні у мікрорайоні Острів неможливо відновити електропостачання через затоплення комунікацій, яке сталося внаслідок підриву військами РФ Каховської ГЕС. Фахівці обстежують електролінії. Грунтові води ще не відійшли, а всі комунікації в районі розташовані під землею.
Про це в телемарафоні "Суспільне. Спротив" повідомив керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.
"Електрики пробують у колодязях перевіряти лінії, а там іще вода стоїть. Але трансформатори вже просушені і готові до підключення", — говорить Толоконніков.
Також за його словами, минулого тижня відновили три трансформатори в Олександрівці Станіславської громади, завдяки цьому заживили 80 жителів.
Російські військові обстріляли з артилерії Херсон: пошкоджені три будинки
Близько 15:20 російська артилерія вкрила Херсон. Через атаку пошкоджені три будинки. У 64-річної жінки лікарі діагностували контузію, їй надали медичну допомогу, повідомила у Telegram ОВА.
Армія РФ обстріляла Понятівку: поранений чоловік
Російська армія атакувала житловий будинок у Понятівці Дар'ївської громади. Поранений господар оселі. Його шпиталізували з втратою руки, повідомила у Telegram ОВА.
За замах на вбивство судитимуть депутата однієї з місцевих рад Бериславського району Херсонської області
На Херсонщині судитимуть депутата однієї з місцевих рад Бериславського району за замах на вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.
Слідство встановило, що у березні 2023 року обвинувачений гостював у знайомого вдома. Під час застілля виник конфлікт із товаришем, депутат взяв до рук автомат та вистрілив у його бік. Куля влучила у вікно, пролетівши біля голови потерпілого.
Піротехніки за добу розмінували майже п'ять гектарів території деокупованої Херсонщини
На Херсонщині протягом доби вибухотехніки розмінували майже п'ять гектарів території та понад три кілометри ліній електропередач. Також знешкодили 35 вибухонебезпечних предметів. Про це у Facebook повідомило ГУ ДСНС у Херсонській області.
У Генічеську та Скадовську активісти "Жовтої Стрічки" розвішали 200 постерів та намалювали 10 графіті
У Генічеську та Скадовську учасники руху "Жовта Стрічка" розвішали 200 постерів та намалювали 10 графіті. Попри залякування військовими РФ місцеві жителі чекають ЗСУ, повідомляє в Telegram "Жовта Стрічка".
Колишню директорку ліцею з Білозерської громади на Херсонщині підозрюють у колабораціонізмі
Прокурори повідомили про підозру у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору директорці ліцею з Херсонщини, яка впроваджувала освітні стандарти РФ. Про це йдеться в Telegram відомства.
Через нічні обстріли Херсона виникли пожежі
Внаслідок нічних обстрілів Херсона виникли пожежі в багатоповерхівці, лікарні та складських приміщеннях. Загоряння гасили до ранку 63 рятувальники та 15 одиниць техніки, повідомляють в Telegram ДСНС України.
У Херсоні прибирають наслідки нічного обстрілу РФ
Вибиті вікна, пошкоджені магазини, аптеки, повалені дерева. У Херсоні прибирають наслідки нічного обстрілу РФ. Відео виклав у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Лікарні Херсонської області отримали гуманітарну допомогу
Лікарні Херсонської області отримали допомогу від представництва "Project HOPE".
Зокрема, обігрівачі, термосумки для перевезення ліків, матраци, ковдри та подушки, постільну білизну. А також понад 20 тисяч питної води, повідомляє в Telegram Херсонська ОВА.
На Донеччині загинув військовий з Херсонщини Денис Малишко
На Донеччині, поблизу Іванівського, загинув військовий з Херсонщини Денис Малишко, йдеться в Telegram Херсонської ОВА. Солдат Денис Малишко загинув 5 серпня. Йому було 32 роки. Вшанують пам’ять та проведуть в останній путь нашого земляка, мужнього захисника України, 14 серпня у Зеленівці.
У Херсоні втретє за ранок чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Херсонська область - повітряна тривога!
Через нічний обстріл Херсона поранені троє людей
Вночі російська армія вдарила по житлових кварталах Херсона. Це сталось близько другої ночі. Поранені троє людей, їх ушпиталили, повідомив в Telegram голова ОВА Прокудін.
На Херсонщині внаслідок обстрілів РФ за добу загинуло семеро людей, в тому числі дві дитини
Минулої доби, російська армія 83 рази обстріляла Херсонську область, випустили 399 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, ВКК та авіації.
У Херсоні поцілили в житлові квартали населених пунктів області, території та споруди гаражного кооперативу, будівлю медичної лабораторії, складські приміщення. Також влучили у будівлю магазину у Херсонському районі та територію і будівлю медичного закладу у Бериславі.
Семеро людей загинуло, серед них двоє дітей. 13 були поранені, повідомив в Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.
У Херсоні знову чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку
Упродовж минулої доби російські військові завдали авіаційних ударів в районах Зеленого Гаю, Одрадокам’янки та Білозерки Херсонської області. З артилерій обстріляли понад 20 населених пунктів. Зокрема, Херсон, Золоту Балку, Велетенське, Станіслав, Комишани, Новотягинку, Козацьке, Антонівку та Токарівку.
Про це йдеться на сторінці у Facebook в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.