"Снаряди зруйнували дах. Скло з вікон посипалось на ліжко. Ледве встиг вибігти з кімнати". Херсонці про обстріли РФ

14 серпня оголосили днем жалоби за загиблими на Херсонщині через російські обстріли. За минулу добу семеро людей загинули, 13 поранені. Російські військові продовжили обстрілювати правобережжя і цієї доби. Відомо про кількох поранених у Херсоні та області. Які наслідки обстрілів — дізнались кореспонденти Суспільного.

Херсон. Зруйнований після російських обстрілів будинок, 14 серпня 2023 року Фото: Суспільне Херсон

Близько другої ночі російська армія атакувала середмістя Херсона. Один зі снарядів влучив у квартиру на другому поверсі. Другий розірвався посеред дороги. Від вибуху у сусідніх будівлях вилетіли шибки, говорить Микола Ніколаєв, який живе поруч з обстріляним будинком.

"Чутно було вибухи, десь на початку другої години ночі. Тепер всі наслідки обстрілів прибираю, щоб чисто було, бо ми всі тут ходимо", — каже чоловік.

Микола Кравець чекав на поліцію, щоб зафіксувати наслідки нічого обстрілу. Чоловік говорить – чув два потужних вибухи.

"Я ще встиг з кімнати піти. У мене склопакети оце все вирвало і на ліжко поруч, ледве у туалет забіг. А потім ще один вибух, і снаряди знесли дах. Люк, який на горищі був під таким тиском, що його видавило, тобто вирвало все. Був такий потужний удар, тепер і даху немає", — каже херсонець.

Пожежі через нічні обстріли рятувальники ліквідовували до ранку, розповіла речниця ДСНС області Оксана Ульянова.

"Після обстрілів виникли пожежі у житловому багатоквартирному будинку, медичній установі та складському поміщенні. До гасіння залучили 63 рятувальників та 15 одиниць техніки", — каже Ульянова.