Російські окупанти готуються змінити керівництво в адміністраціях населених пунктів на Луганщині, так звані "муніципалітети" після "виборів" мають очолити місцеві колаборанти.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Московський режим продовжує незаконну інтеграцію тимчасово окупованих територій України до свого суспільно-політичного простору. У населеному пункті Сватове Луганської області російські окупанти вимагають, щоб представники адміністрацій та сільських рад звільнилися із займаних посад за власним бажанням", — зазначили в Генштабі.

За інформацією Генерального штабу, російські окупанти планують створити так звані "муніципалітети", які очолять місцеві колаборанти за результатами псевдовиборів на захоплених територіях у єдиний день голосування в Росії 10 вересня.

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