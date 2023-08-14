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Створять "муніципалітети" та призначать колаборантів. Російські окупанти у Сватовому готуються до виборів
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Створять "муніципалітети" та призначать колаборантів. Російські окупанти у Сватовому готуються до виборів

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Створять &quot;муніципалітети&quot; та призначать колаборантів. Російські окупанти у Сватовому готуються до виборів
Голосування на фейковому референдумі. Луганськ, 24 вересня 2022. Фото: АР

Російські окупанти готуються змінити керівництво в адміністраціях населених пунктів на Луганщині, так звані "муніципалітети" після "виборів" мають очолити місцеві колаборанти.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Московський режим продовжує незаконну інтеграцію тимчасово окупованих територій України до свого суспільно-політичного простору. У населеному пункті Сватове Луганської області російські окупанти вимагають, щоб представники адміністрацій та сільських рад звільнилися із займаних посад за власним бажанням", — зазначили в Генштабі.

За інформацією Генерального штабу, російські окупанти планують створити так звані "муніципалітети", які очолять місцеві колаборанти за результатами псевдовиборів на захоплених територіях у єдиний день голосування в Росії 10 вересня.

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