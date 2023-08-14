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У центрі Харкова розписують забиті вікна петриківським розписом
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У центрі Харкова розписують забиті вікна петриківським розписом

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У центрі Харкова розписують забиті вікна петриківським розписом
У Харкові розмальовують забиті вікна, серпень 2023 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Петриківським розписом розмальовують забиті після вибухів вікна у центрі Харкова.

Художниця Катерина Ковшар разом зі студентами доєдналася до проєкту іншої мисткині — Карини Жернової з Ізюма, яка малює птахів на пошкоджених обстрілами будинках.

Петриківський розпис Харків
У Харкові розмальовують забиті вікна, серпень 2023 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

У центрі Харкова розписують забиті вікна петриківським розписом
У Харкові розмальовують забиті вікна, серпень 2023 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

У центрі Харкова розписують забиті вікна
У Харкові розмальовують забиті вікна, серпень 2023 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

"Цей проєкт веде Карина, на вулиці Сумській забиті вікна розписані її птахами. Ми долучилися, щоб прикрашати наше місто. Це наша українська символіка, і людям це подобається. Ми вже чули такі відгуки, йде людина і каже: "Ой, як же гарно, дякую вам!". Ви навіть не уявляєте, наскільки це приємно", — каже Катерина Ковшар.

Художники нанесли малюнки поблизу будинку на вулиці Мироносицькій, куди росіяни влучили ракетою С-300 взимку.

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