Обов'язкова евакуація на Куп'янщині: скількох людей вивезли

Від початку оголошення обов'язкової евакуації з частини Куп'янського району вивезли понад 250 людей, серед яких — 90 дітей. Ще близько 400 неповнолітніх лишаються на цих територіях.

Як проходить евакуація та чому люди відмовляються виїжджати

Про це розповів Суспільному керівник обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокол.

"Нам би хотілося, щоб люди активніше виїжджали. Більшість жителів відмовляються від евакуації. Кажуть, що на їх території нечасто трапляються влучання. Але буває так, що внаслідок обстрілу сусідня будівля повністю розвалена, з іншого боку є пробоїни від мін, у дворі є влучання "Граду". У родини є дві дитини, але батьки від евакуації відмовляються", — розповів Сокол.

Евакуація жителів Вовчанської громади, липень 2023 року, Харків. Фото: Координаційний гуманітарний центр

За його словами, старости розмовляють з кожною родиною, проте під час обов'язкової евакуації впливати на людей не можуть.

"Є "гарячі лінії", по яких лишають заявки, наступного дня формують евакуаційні каравани з волонтерів, співробітників поліції та ДСНС. Вони забирають людей та везуть у пункти реєстрації. Далі їх розселяють по місту, чи по інших регіонах. У пункті реєстрації населенню надають психологічну, медичну та гуманітарну допомогу", — сказав Сокол.

Поліцейські допомагають виїхати з Куп’янського району. 13 серпня 2023 року. Фото: Поліція Харківщини

Керівник Куп'янської РВА Андрій Канашевич розповів, що 14 серпня евакуювали жителів Заоскілля, Петропавлівської та Курилівської громад.

"Один зі стимулів — це влучання у будинок або поряд із ним. Тоді люди починають збиратися. До того кожен вважає, що він перебуває повністю або частково у безпеці, і до них точно не "прилетить". Були такі приклади, коли жителі залишалися, тому що у них є якесь господарство і за ним потрібно доглядати. Але завершувалося усе дуже трагічно. Коли проводили примусову евакуацію у Дворічанській громаді, було таке, що батьки намагалися сховати своїх дітей", — сказав Канашевич.

"Поки немає підстав для оголошення примусової евакуації"

До оголошення обов'язкової евакуації виїжджали від двох до 10 людей на добу. Наразі мінімальна кількість — 40 людей за день, розповів Іван Сокол.

"Люди бачать, що російський терор дуже важко зупинити, тому приймають рішення про евакуацію. Волонтери попередньо домовляються з людьми про час приїзду або точки збору, буває і таке, що каравани потрапляють під обстріли. Хочеться звернутися до людей, щоб вони евакуювалися завчасно, а не чекали, коли волонтерські каравани не можуть до них дібратися", — розповів керівник обласного департаменту цивільного захисту.

За інформацією Сокола, станом на 14 серпня волонтери можуть забрати усіх людей, які цього потребують.

"Поки ми не бачимо підстав для оголошення примусової евакуації. Але, якщо бачитимемо, що залишається багато дітей, які потребують евакуації, будемо розглядати це рішення", — сказав Іван Сокол.

Наразі близько 40 різних організацій допомагають вивозити людей з різних населених пунктів регіону. Для евакуації на куп'янському напрямку залучають щонайменше 200 автівок, розповів Іван Сокол.

Номери для евакуації з Куп'янського району

Жителі Куп'янського району, які хочуть евакуюватися, можуть звертатися за телефонами:

єдиний колцентр: (050) 789-01-24, (063) 789-64-74 (працює з 09:00 до 22:00);

громадська організація "Я врятований": (063) 440-69-20;

гаряча лінія "Червоного хреста": (080) 033-24-02, (073) 240-24-02, (067) 383-24-02 (лінія працює з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 17:00);

гаряча лінія Куп'янської МВА: (098) 941-23-00 (щоденно з 09:00 до 16:00).

Що відомо про обов'язкову евакуацію з Куп'янського району

2 березня у Куп'янському районі оголосили обов'язкову евакуацію з 10 населених пунктів Вільхуватської громади, а також усієї Дворічанської та Петропавлівської громад. У Куп'янській та Курилівській громаді обов'язкова евакуація передбачена для дітей та маломобільних людей.

Наприкінці березня в Харківській ОВА заявили, що посадовці можуть ухвалити рішення про примусову евакуацію з окремих населених пунктів Куп'янського району Харківської області, де ведуться постійні обстріли.

6 квітня поліція Харківської області допомогла евакуювати декілька родин з дітьми з трьох населених пунктів Куп'янщини. Йдеться про 18 дітей та 13 дорослих, повідомив начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін. Їх евакуювали з Куп'янська, Ківшарівки та Куп’янська-Вузлового.

Обов'язкову евакуацію з Куп'янської громади оголосили для Куп'янська-Заоскілля, Ківшарівки та Куп'янська-Вузлового, повідомили у місцевій МВА 10 серпня.

Андрій Беседін сказав Суспільне Харків, що люди, які відмовлятимуться від евакуації, мусять написати про це офіційний лист-відмову.

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